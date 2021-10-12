حوادث حول العالم: مهاجمة منزل في التشيك.. ومقتل 4 أشخاص بـ بوركينافاسو

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة حوادث أمنية منها ما حدث في قارة أوروبا، وخصوصا في التشيك من قيام أحد الأشخاص بمهاجمة أحد المنازل بـ سلاح أبيض في جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، 5 منهم خطيرة، فيما شهدت قارة أفريقيا مقتل 4 أشخاص، في هجوم شنه مسلحون مجهولون على طريق «دوري-إساكان» شمال شرقي بوركينا فاسو.

اعتقلت السلطات الأمنية في التشيك، رجلا في بلدة «تيشنوف» جنوب شرقي البلاد، عقب مهاجمته أشخاصا بسلاح أبيض في أحد المنازل، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، 5 منهم خطيرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة التشيكية، ديفيد هالوبكا، إن الرجل أصاب 6 أشخاص بجروح مختلفة، 5 من الضحايا في حالة خطيرة، وجميع المصابين تم نقلهم إلى مستشفيات في المركز الإقليمي القريب من برنو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الشرطة التشيكية تفتح تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث

وأضاف هالوبكا، أن قوات الأمن والشرطة اعتقلت منفذ الحادث، فيما فتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.

من جانبها، أبلغت بلدية تيشنوف، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، سكان المدينة، أنه بحسب المعلومات المتاحة، وقع الحادث لأسرة تقطن في شارع جونجمان.

وفي قارة أفريقيا، لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون بجروح، في هجوم شنه مسلحون مجهولون على طريق «دوري-إساكان» شمال شرقي بوركينا فاسو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقالت وكالة أنباء بوركينا فاسو، إن المهاجمين أضرموا النار في سيارتين، مشيرة إلى أن فريقا من قوات الجيش والأمن توجه لمكان الهجوم وأخرج جثث الضحايا.

وتواجه بوركينا فاسو ولا سيما مناطقها الشمالية والشرقية، هجمات إرهابية منذ 2015 خلَّفت أكثر من 1500 قتيل وأجبرت 1.5 مليون شخص على النزوح، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي نيجيريا، أشارت مسؤولة محلية، إلى فرار 15 شخصا، اختطفهم مسلحون من قرى مسيحية بـ شمال شرقي البلاد قبل أشهر، موضحة أن 6 نساء، بينهن امرأة في الشهر الثامن من الحمل، و9 أطفال قطعوا مسافة نحو 90 كيلو مترا خلال 6 أيام مشيا على الأقدام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وكان مسلحون اختطفوا 3 نساء مع 5 أطفال أثناء هجوم على قرية تاكولاشي في منطقة شيبوك في أكتوبر 2020، و3 أخريات مع 4 أطفال في قرية كوفري بمنطقة هونج القريبة في مايو الماضي، فيما لم يعرف أي جماعة تقف وراء الاختطاف، لكنه من المعروف أن تلك المنطقة ينشط فيها تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» المنشق عن حركة «بوكو حرام».