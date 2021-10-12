مايكروسوفت: قراصنة استهدفوا شركات تكنولوجيا الدفاع بأمريكا وإسرائيل

أعلنت شركة «مايكروسوفت»، أمس الاثنين، أن قراصنة يشتبه في ارتباطهم بـ إيران استهدفوا بنجاح شركات متخصصة في تكنولوجيات الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل وموانئ في دول خليجية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت «مايكروسوفت» في بيان، إن القراصنة حاولوا اختراق حسابات «أوفيس 365» التابعة لشركات أمنية في الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك شركات مرتبطة بتصنيع أقمار اصطناعية وطائرات مسيرة ورادارات وأنظمة الاتصالات في حالات الطوارئ.

القراصنة يستهدفون أنظمة المعلومات الجغرافية «جي آي أس»

واستهدف القراصنة أنظمة المعلومات الجغرافية «جي آي أس» والتحليلات المكانية وموانئ الدخول الإقليمية في الخليج والعديد من شركات النقل البحري والبضائع التي تركز على الأعمال التجارية في الشرق الأوسط.

وأشارت «مايكروسوفت»، إلى أن أنشطة المجموعة التي أطلقت عليها الاسم الرمزي DEV-0343 تتداخل على ما يبدو مع المصالح الإيرانية، موضحة أن القراصنة تمكنوا من اختراق قرابة 20 حسابا من أكثر من 250 تم استهدافها، وأشارت الشركة إلى أن مجموعة القراصنة تواصل العمل على تطوير تقنياتها وتحسين هجماتها.

وذكرت «مايكروسوفت»، أنها اكتشفت الهجوم السيبراني في يوليو 2021، وأنها أخطرت الشركات المستهدفة، فيما لم تكشف الشركة عن هوية الشركات التي تعرضت للهجوم.

وفي 28 يونيو الماضي، اخترقت قراصنة «دارجون فورس ماليزيا» الماليزية المؤيدة للفلسطينيين، قاعدة بيانات لمئات الآلاف من طلاب الجامعات في إسرائيل، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، في ذلك الوقت إن قاعدة البيانات هذه تمتلكها شركة «أكاديمي» وهي شبكة لتجنيد الطلاب والخريجين.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن القراصنة أعلنوا عبر حسابهم في تطبيق «تيليجرام»، أنهم سربوا عناوين بريد إلكتروني، كلمات مرور، عناوين شخصية، أرقام هواتف وحتى تواريخ ميلاد طلاب وطالبات جامعات.