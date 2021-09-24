أصغر محترف في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي: «مايكروسوفت أشادت بي»

قال عمرو شعراوي، 18 عاما، أصغر محترف في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والذي أشادت به شركة مايكروسوفت، إن مشواره مع التكنولوجيا بدأ منذ صغره، وعندما التحق بمبادرة الذكاء الاصطناعي للجميع التي أطلقها مجلس أمناء الجامعة، وبناء عليها جرى ترشيحه لمسابقة تابعة للشركة.

إشادة رغم عدم الفوز

وأضاف «شعراوي» خلال لقاء عبر تطبيق «zoom» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «لم يحالفنا الحظ للوصول إلى النهائي، لكن أحد مسؤوليها اتصل بي وأشاد بي، وأكد لي ضرورة استكمال مشروعي، وتجاوزت عدة اختبارات حتى جرى تصنيفي أصغر محترف في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي».

هدف المسابقة

وتابع: «المسابقة كانت تقوم على إفادة العالم بالذكاء الاصطناعي مثل ملف البيئة، وكان معي فريق من الطلاب الذين رشحتهم الجامعة وكانوا كلهم مميزين، وفكرنا في أكثر من فكرة ومشروع لكي نعمل عليها، ومن هذه الأفكار الإدمان والأمراض النفسية، وكان معنا في الفريق بعض الطلاب من كلية الحاسبات والمعلومات، لكن عددهم كان قليلا».

وأشار إلى أن كلية الصيدلة التي يدرس بها، مجالها كبير ويغطي الحياة وتمنح الإنسان علما وخبرة كبيرة، إذا جرى توظيفها جيدا فإن الإنسان يستطيع تحقيق أشياء كثيرة رائعة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، بالإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، قد شاركت في المسابقة الدولية في تطبيقات برامج مايكروسوفت بالتعاون مع الشركة، حيث شارك فيها أكثر من 150 دولة، للتنافس لاختيار أفضل 50 طالبًا في العالم، عن طريق حصول الطالب على أعلى درجة في الاختبار، وأقل وقت لاجتياز الاختبار.