رئيس وزراء اليابان: سيادة بلادنا تمتد إلى جزر الكوريل الجنوبية

قال رئيس الوزراء الياباني الجديد، فوميو كيشيدا، إنّ سيادة بلاده تمتد بما في ذلك إلى جزر الكوريل الجنوبية، مضيفا في مناقشات أمام البرلمان الياباني، أنّه يجب تسوية المسألة، وعدم تركها للأجيال المقبلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار كيشيدا، إلى أنّ حكومته تسعى لتوقيع معاهدة سلام مع روسيا بعد تسوية القضية الإقليمية، وكان كيشيدا أجرى، الأسبوع الماضي مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث أكد الجانبان سعيهما لتحقيق تقدم في المفاوضات.

اليابان تربط عقد معاهدة السلام مع روسيا بتسليمها 4 جزر من «الكوريل»

وتربط طوكيو عقد معاهدة السلام بتسليمها 4 من «جزر الكوريل»، بينما تتمسك موسكو بأنّ سيادتها على الجزر تمخّضت عن نتائج الحرب العالمية الثانية، وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، في أبريل الماضي، أنّ طوكيو ستواصل بإصرار التفاوض مع موسكو بشأن القضية، وتعتزم إبرام معاهدة سلام.

وكان بوتين، قال في وقت سابق، إنّه لو انتقلت جزر كوريل لـ اليابان، لتوفرت إمكانية لنشر قوات أمريكية هناك.

وكانت السلطات الروسية، أقرت في العام الماضي 2020، تعديلات دستورية تحظر التنازل عن أي أراضٍ إلا في إطار اتفاقيات ترسيم الحدود.

وتطالب اليابان بـ جزر شيكوتار وكوناشير وإيتوروب وهاموباي، اعتمادا على اتفاقية ثنائية وقّعتها مع روسيا في 1855، فيما حولت طوكيو المسألة إلى شرط لتوقيع معاهدة سلام مع روسيا لم يتم توقيعها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وفي العام 1956، وقّع الاتحاد السوفيتي واليابان بيانا مشتركا، وافقت فيه موسكو على مناقشة احتمال إعادة جزيرتين لـ طوكيو حال توقيع معاهدة سلام بين الجانبين.