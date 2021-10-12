حالة الطقس اليوم 12-10-2021.. أمطار بالقاهرة والجيزة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، طقس حار نهارًا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول خبراء هيئة الأرصاد، وفق البيان الصادر عن الهيئة اليوم، إنّ مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد تتعرض لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30 إلى 40% تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

كما تتعرض مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد لسقوط أمطار خفيفة في الفترة من 2 صباحًا وحتى 2 ظهرًا بنسبة 10% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف المتر على المتوسط، وما بين 1 إلى 1.75 متر على الأحمر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 32 21

الإسكندرية 30 21

وادي النطرون 31 20

طنطا 31 21

شبين الكوم 32 21

دمنهور 31 20

بلطيم 30 21

مطروح 28 18

السلوم 29 19

سيوة 31 17

بورسعيد 28 24

دمياط 28 23

الزقازيق 32 21

المنصورة 32 20

الإسماعيلية 32 19

السويس 32 20

العريش 29 22

رفح 28 22

رأس سدر 33 19

نخل 35 15

نويبع 35 25

طابا 31 22

كاترين 29 17

الطور 31 24

شرم الشيخ 36 25

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 33 21

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 21

سوهاج 36 22

قنا 39 23

الأقصر 41 24

أسوان 42 27

إدفو 42 26

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 38 22

شلاتين 36 24

أبو رماد 35 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23