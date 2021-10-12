تغريم 9 أشخاص لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة في دمياط

أشرف اللواء وحيد رضوان، رئيس مركز ومدينة فارسكور بدمياط، على حملة مكبرة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الكمامات بالأماكن العامة، والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة.

تغريم 9 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة

وأسفرت الحملة عن تغريم 9 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة، حيث بلغ إجمالى ما تحصل عليه 450 جنيها، وجرى عمل المحاضر والإجراءات القانونية.

وشدد رئيس الوحدة على متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حزم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. غلق كافة المحال والمولات التجارية

وشنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء وليد المعداوي وبالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر وشرطة المرافق؛ حملة جديدة لمتابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء لغلق كافة المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم وفقًا للمواعيد المقررة لفصل الشتاء، على أن يتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

حملة جديدة على الأسواق في مدينة رأس البر

كما قام قسم الإشغالات بحملة جديدة بأسواق 63، 89، و 101، لمتابعة تحصيل رسوم الإشغال ومتأخراتها؛ بالإضافة لرفع عدد من الإشغالات المخالفة والتي تعدى بها أصحابها على الطريق العام، يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة لمتابعة الانضباط بالشارع ورفع كافة المخالفات بجميع مناطق المدينة.