بعد عودتها للعمل.. محافظ مطروح: الغلق الفوري مصير المقاهي والكافتيريات المخالفة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، المقاهي والكافتيريات فى أول أيام إعادة تشغيلها بعد توقفها فترة طويلة.

وتابع "شعيب"، اليوم، بحضور وجيه عبدالرازق رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح ومسؤول بإدارة شرطة المرافق والإدارات المعنية بالمحافظة، الإجراءات الوقائية والاحترازية مع عودة فتح المقاهي بنسبة 25%، والإلتزام بالتباعد، موجها أصحاب المقاهى بأهمية التطهير والتعقيم المستمر لجميع الأدوات، مع أهمية التوعية والتباعد وإعلان المواطنين بتلك الإجراءات فى لوحات إرشادية بالمقاهب والكافتيريات.

ووجه "شعيب" بإغلاق المقاهي والكافتيريات والمطاعم غير الملتزمة بتلك الضوابط بعد توزيع جميع نشرات التوعية والإجراءات الإرشادية اللازمة،حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.