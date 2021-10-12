محاكمة 12 متهما في «خلية هشام عشماوي» الإرهابية.. بعد قليل

تنعقد بالدائرة الأولى إرهاب، بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة محاكمة 12 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية هشام عشماوي» الإرهابية والتي تحمل رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ.

وتنظر الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشار حسن السايس، والمستشار حسام الدين فتحي، وأمانة سر حمدي الشناوي.

أمر الإحالة

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، إلى محكمة الجنايات، بعد كشف جرائمهم في الفترة من عام 2013 وحتى 2016، حيث تولى المتهم الأول تهمة قيادة جماعة إرهابية بغرض الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وتهديد سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه، بالإضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

اتهامات النيابة العامة

ومن التهم التي وجهتها النيابة العامة أيضًا للمتهمين، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكان قد تولى المتهم الأول والمتهمون قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان استخدام الإرهاب من الوسائل التي تعتمد عليها الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

مخطط إجرامي لاستهداف القوات المسلحة

وكان المتهمين قد اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، حيث ارتكابوا الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها.