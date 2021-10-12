أسعار ملابس الشتاء في المحلات.. «الجاكيت وصل 600 جنيه»

عرضت بعض المحال التجارية موديلات جديدة من الموسم الشتوي مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار، معللين ذلك بارتفاع أسعار الخامات العالمية ومقابل الشحن أو تكلفة التصنيع، فيما أشار العديد من تجار الملابس لانتعاشة كبيرة في مبيعات الملابس الصيفي في نهاية الموسم وخاصة مع دخول موسم المدارس والجامعات.

رئيس شعبة الملابس: تحريك أسعار الملابس بنسبة 20% عالميا

ومن جانبه، قال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس الجاهزة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الإقبال الكبير على الشراء ودخول موسم المدارس هو السبب الرئيسي في استمرار التجار لعرض الملابس الصيفية، مشيرا إلى أن عرض الملابس الشتوية في المحلات سيبدأ بشكل رسمي في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن أسعار الملابس الشتوية هذا العام تحركت بنسبة 20% بسبب ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالميا.

التغيرات المناخية لم تؤثر في مشتريات الشتوي

ومن جانبه، قال خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، إنه بالرغم من التغيرات المناخية والطقس المتقلب إلا أن الطلب على الملابس الشتوية لا يزال محدودا، متوقعا تزايد الإقبال بنهاية أكتوبر الحالي مع عرض المحلات للملابس الشتوية.

مصانع الملابس تستعد للموسم الشتوي

وأوضح «سليمان» أن مصانع الملابس الجاهزة استعدت للموسم الشتوي من خلال رفع طاقتها الإنتاجية مبكرا بالمقارنة بالموسم الشتوي السابق الذى تضرر من التداعيات السلبية لفيروس كورونا، حيث تأثر التجار بتخفيض المستهلكين لمشترياتهم وذلك بداية من شهر يونيو، لتطرح للتجار في شهر سبتمبر على أن تعرض في المحال التجارية بدءا من 25 أكتوبر.

أسعار الملابس الشتوي 2021

وقال نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، إن أسعار الملابس الجاهزة الموسم الحالي جاءت كالتالي: البنطلونات تتراوح بين 150 و250 جنيها، بينما البلوفرات تباع بسعر 300 جنيها ويباع الجاكيت الصوف بسعر يبدأ من 280 حتى 500 جنيها، في حين وصل سعر الجاكيت الجلد إلى 600 جنيها مسجلاً بذلك أعلى سعر في قائمة الملابس الشتوية، موضحا وتابع أن أغلب المحلات التجارية تقوم باستيراد الملابس الجاهزة من دول الصين وفرنسا.