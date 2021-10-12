سيرة بطولة المشير علي فهمي بسجلات أكتوبر: «رجل الصواريخ الأول» (فيديو)

في سجلات نصر أكتوبر المجيد أحداث وشخصيات كثيرة بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديرًا لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن وفي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات، ومن بين هؤلاء الرجال المشير محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي في حرب أكتوبر.

أسقط هالة التفوق الإسرائيلي بتدمير مئات الطائرات المعادية

المشير محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي في حرب أكتوبر، وُلد في محافظة الجيزة، في 11 من أكتوبر عام 1920 وتخرج من الكلية الحربية في 1 نوفمبر عام 1939، وخاض الحرب العالمية الثانية فور تخرجه ضمن سلاح المدفعية المضادة للطائرات، وفق ما جاء في فيلم تسجيلي عن المشير علي فهمي نشره المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني.

تدرج المشير محمد علي فهمي في المناصب القيادية حتى وصل إلى أول قائد لقوات الدفاع الجوي كقوة رادعة مستقلة عام 1969، وقاد رجاله البواسل نحو تنفيذ حائط الصواريخ والذي ساهم في إسقاط طائرة فانتوم الإسرائيلية في 30 يونيو عام 1970، ونجح في إسقاط هالة التفوق الإسرائيلي بتدمير المئات من الطائرات المعادية وتحجيم سلاح الجو الإسرائيلي خلال مراحل حرب أكتوبر.

السادات لقبه بـ«رجل الصواريخ الأول حول العالم»

ولقب الرئيس محمد أنور السادات المشير محمد علي فهمي بـ«رجل الصواريخ الأول حول العالم»، حيث تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة خلال الفترة من 4 يناير عام 1975 وحتى 4 أكتوبر من عام 1979 وعين مستشارًا عسكريًا لرئيس الجمهورية في 4 من أكتوبر عام 1978 وحتى 10 مايو عام 1981، ورقي إلى رتبة الفريق أول في 26 مايو عام 1979.

منح رتبة المشير الفخرية في 4 أكتوبر 1993، وحصل على وسام نجمة الشرف العسكرية عن دوره في حرب أكتوبر ومنحه الرئيس السادات وشاح النيل في 9 إبريل عام 1981 تقديرًا لخدماته الجليلة.