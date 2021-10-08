الموجي: أغاني حرب أكتوبر صعب تكرارها.. وإنجازات السيسي استكمال للعبور

قال يحيى الموجي، الموسيقار ومؤلف الموسيقي التصويرية، إن فترة حرب أكتوبر المجيدة شهدت أغنيات رائعة كثيرة، وظلت عالقة في أذهان المصريين حتى الآن.

وأضاف الموجي، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، عبر فضائية «CBC»، أن أغاني حرب أكتوبر من الصعب أن تتكرر مرة أخرى، إلا في حالة حدوث حرب أخرى وانتصار كبير على غرار ما تم في العبور.

الموجي: الرئيس السيسي يستكمل عبور حرب 1973

وتابع: «ما يحدث في مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استكمال للعبور، لأن رئيس الجمهورية قدم أشياء عظيمة كثيرة مثل الطرق والمدن الجديدة ومشروع حياة كريمة، وبالنسبة للأغاني الوطنية في السنوات الأخيرة، فقد أعجبني أكثر من أغنية مثل تسلم إيدينك للفنان حسين الجسمي».

«عاش اللي قال» أبرز أغنيات أكتوبر

من جهته، قال محمد عبدالجواد، موسيقار وعازف التشيللو بالفرق الماسية، إنه معجب كثيرًا بأغنية «عاش اللي قال» للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، التي أشاد فيها بالرئيس الأسبق محمد أنور السادات صاحب قرار الحرب وقرار السلام.

وأضاف عبد الجواد، أن المجتمع المصري في حاجة إلى اللون القديم من الأغاني الوطنية، لكي تشكل وجدان المصريين مثلما كان عليه الوضع في فترة حرب أكتوبر، موضحًا: «في فترة الحرب كانت الأغاني طالعة من القلب، والمؤلفين والملحنين كانوا بيعملوا اجتماعات عشان يطلعوا العمل في حب مصر، لكن دلوقتي بقينا مفتقدين الحتة دي».