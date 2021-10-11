إيناس جوهر: الإعلام كان في خدمة حرب أكتوبر والاستنزاف

قالت الإذاعية القديرة إيناس جوهر، إن الإعلام له دورًا كبيرًا في المجتمع عامة، و انتصار حرب أكتوبر المجيد خاصة، موضحة أن الحملة الإعلامية عن ذكرى نصر أكتوبر هذا العام الحالي كانت جيدة للغاية ويُرفع لها القبعة، لأنها دمجت مشاهد قديمة بما يفعله الجيش حاليًا.

دور الإعلام في حرب أكتوبر

وأضافت «جوهر»، في لقاء مع برنامج «بنت البلد»، الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى، على قناة صدى البلد، الفضائية، اليوم الاثنين، أن الإعلام كان في خدمة حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف، وله دور في الترفيه عن الجهود على الجبهة، مشددة على أنه كلما اقترب الإعلامي من خط النار يشعر أكثر بهم، ويستطيع ربطهم بالشعب.

وتابعت «جوهر»، أنها طوال حياتها لم تخرج على الجمهور دون تحضير، مشددًة على أن مفتاح قلب وعقل ووجدان المشاهد هي الثقافة، ويجب على الإعلامي أن يقرأ كثيرًا ويعرف ما يدور حوله في العالم، ويقرأ صحيفة يوميًا، والثقافة في هذه الحالة ستخرج من الإعلامي ببساطة، ويجب أن يكون الإعلامي لديه هامش ولو بسيط عن الموضوع الذي سيتحدث عنه الضيف حتى لو كان ليس في دائرة اهتماماته.

وقدمت الإداعية القديرة عددًا من النصائح إلى الإعلاميين والإذاعيين الشباب، وأهمها الحرص على الثقافة، مشددة على أنها اعتمتدت على لغة المثقفين طوال عملها في الإذاعة، وهذا ما جعلها تتميز في عملها، كما يجب أن يكون مقدم البرامج على قدر كاف من الثقافة والاطلاع عن كل ما يدور حوله في كل دول العالم، فلا يوجد كبير أو صغير أمام المشاهد، كما جب على الإعلامي أن يستغني عن التكلف أمام الجمهور.

نصائح للقائمين على القنوات الفضائية

ووجهت نصيحة إلى كل القائمين على القنوات الفضائية، وهي أن يهتموا بشكل كبير بمعدي البرامج لأنهم لهم دور كبير في ظهور البرنامج على الشاشة بشكل جيد، مشددة على أن كل قناة لديها استراتيجية خاصة بها، ولكن كيف تُنفذ هذه الاستراتيجية هذا هو الفن، لافتة إلى أن حملة مثل الحملة الإعلانية الخاصة بمبادرة عظيمة مثل «حياة كريمة» لم تأخذ حقها، لأن الإعلام كان يجب أن يكون على قدر هذه المبادرة والمساهمة في بناء الإنسان.