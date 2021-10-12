خبيرة تربوية توضح أفضل طرق المذاكرة لساعات طويلة دون ملل أو إرهاق

يقدم بعض خبراء التربية والطفولة نصائحهم للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2021، لمساعدتهم على المذاكرة بشكل جيد ولساعات طويلة دون الشعور بالملل أو الإرهاق، ونصح خبراء التربية والتعليم أولياء الأمور باتباع عدة خطوات مع أبنائهم ستساعدهم على المذاكرة بدون ملل أو إرهاق.

وقالت مرفت عويس، خبيرة تربية، إن الأطفال يحتاجون إلى مساعدة لكى يستطيعوا المذاكرة لأوقات طويلة دون ملل أو إرهاق، بالإضافة للحفاظ على استيعابهم وتركيزهم في المذاكرة لفترات طويلة، خاصة وأن معظم أولياء الأمور يشتكون من عدم تركيز الأطفال في المذاكرة طول الوقت.

فترات راحة وسط ساعات المذاكرة للحفاظ على التركيز

وأضافت «عويس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لابد من فترات راحة للأطفال أثناء فترة المذاكرة لأنها تساعد على التركيز أكثر في المذاكرة وفترات الراحة تجعل الأبناء أكثر نشاطا وحيوية، مشيرة إلى أنه يجب الحرص على اختيار إضاءة مناسبة أثناء المذاكرة، ولعل إضاءة النهار من الإضاءات التي توقظ العقل وتمنحه إحساس اليقظة والبدء، ولابد من الابتعاد عن الإضاءة الخافتة لأنها تمنح العقل إحساسًا بالخمول والرغبة في الاسترخاء والراحة.

تفعيل المنبه أثناء وقت المذاكرة يساعد على التركيز

وأوضحت عويس، أن تجهيز بيئة مناسبة للإعداد للمذاكرة خطوة مهمة للمساعدة على المذاكرة لساعات أطول، بالإضافة إلى القيام بتجهيز المحتوى الذي ستقوم بدراسته، ولابد من ضبط التوقيت الخاص بالطالب على عدد دقائق معينة «في البداية، قم بضبط المؤقت على 25 دقيقة، قد يزيد الوقت وقد ينقص بناء على تفضيلك، مشيرة إلى أنه يجب على الطالب تفريغ البيئة من حوله من المشتتات قدر المستطاع، ويجب إغلاق الهاتف المحمول إذا كانت تنبيهات الهاتف مفعلة، وإذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي مفتوحة، قم بغلقها، ابتعد عن الضوضاء قدر المستطاع».