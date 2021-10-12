هجوم على عبدالله رشدي بعد تحريم «كمال الأجسام»..وأزهري: يبحث عن التريند

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا واسعًا على الداعية عبدالله رشدي، بعد انتقاده للبطل المصري «بيج رامي»، حيث حرم رشدي المشاركة في بطولات كمال الأجسام وكان ذلك بالتزامن مع فوز «بيج رامي» بمستر أولمبيا.

لم يكتف عبد الله رشدي، فقط بالمنشور الذي كتبه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بل قام ببث فيديو منذ قليل على صفحته على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك عن حرمة مشاركة لاعبي كمال الأجسام في المسابقات الرياضية.

عبد الله رشدي يحرم مسابقات كمال الأجسام

كما نشر تغريدة على حسابه على «توتير» تحدث فيها أنه لا يجوز للرجل المشاركة في بطولات كمال الأجسام التي يُشْتَرَطُ للمشاركةِ فيها إبداءُ شيءٍ من العورة التي أمره الشرعُ بسترها، قائلا: «مارسْ من الرياضةِ ما شِئتَ دونَ أن تَخرِقَ ضوابطَ الشرعِ الشريف».

وقال في الفيديو الذي قام ببثه: أنه يمارس الرياضة وأنها غير محرمة، وأوضح أنه لا يتحدث عن حكم الرياضة ولكن يتحدث عن رياضة بعينها تظهر فيها العورة التي أمرنا الله بسترها أمام الناس، فهذا أمر لا يحل، ولا يجوز أن يمارس الشخص رياضة بها شيء حرمه الله تعالى.

وطالب جميع الرياضين الذين يمارسون رياضة كمال الأجسام عدم المشاركة في المسابقات والمنافسات، مشيرا إلى أنه بذلك سوف يظهر مناطق العورة أمام الجميع وهذا حرام، على حد رأيه، لافتا إلى حرمة ممارسة السيدات للرياضة، التي تظهر عورتها أيضا.

د. هندي: رشدي يبحث عن التريند

وقال الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجميع يعرف ما هي عورت الرجل، مؤكدا أن الإسلام شجع على ممارسته، ولكن ما فعله عبدالله رشدي ما هو إلا نوع من أنواع ركوب التريند، مشيرا إلى أنه يبحث دائما عن التريند، واختار التوقيت الذي يثير به فته بين الناس، موجها رسالة للداعية عبد الله رشدي، قائلاً «الدعوة إلي الله تكون في أي وقت.. لماذا تؤجلها».

رواد التواصل الاجتماعي يهاجمون رشدي

وقد لاقى الداعية عبد الله رشدي هجوما كبيرا بعد حديثه عن حرمة المشاركة في البطولات الرياضية، حيث كتب أحد الغردين على توتير ‏‎السؤال «أشمعنى لما حصل على بطولة، وبقى فيه كلام حلو عن مصر، أتكلمت؟».

و غرد شخص أخر قائلا «انت عايز تعمل شو وخلاص يا شيخ عبد الله؟ جاي تقول الكلام ده ومصر كلها بتحتفل ببطلها بطل العالم، ليه ما قلتش الكلام ده من زمان ولا انت أول مرة تعرف إن فيه لعبة اسمها كمال الأجسام؟ ليس كل ما يعرف يقال ولا كل ما يقال حضر وقته يا شيخ عبد الله، خالص تحياتي لفضيلتك».

وكان «بيج رامي» قد استطاع الحفاظ على لقب «مستر أولمبيا» للعام الثاني على التوالي، بعد الفوز في منافسات البطولة فجر الأحد، في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، والتغلب على منافسيه الأربعة.