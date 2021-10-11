«بيج رامي» يعود لمصر 18أكتوبر.. وأسرته: ألغينا الاحتفالات لوفاة زوجة عمه

أعلنت أسرة الكابتن ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي»، والمقيمة بقرية السبايعة التابعة لمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، عن عودته لمصر 18 أكتوبر الجاري، وتوجهه لمنزله بالتجمع الخامس في القاهرة، ثم عودته لمسقط رأسه للقاء أسرته وأصدقاءه ومحبيه بعد أيام من عودته، وفقا لـ«عادل السبيعي»، نجل عم الكابتن «بيج رامي»، بطل العالم في لعبة كمال الأجسام.

وقال «عادل»، إنه من المقرر أن يستقبله أشقاؤه ووفدا من أهل قريته بمطار القاهرة، يوم عودته للاحتفال به هناك بعد الفوز الكبير الذي حققه وفوزه ببطولة العالم لكمال الأجسام «مستر أولمبياد».

والدة بيج رامي: «فرحانين بفوزه وزعلانين على وفاة زوجة عمه»

بينما أكدت «نجاة المغازي»، والدة بيج رامي، لـ«الوطن»، أنهم قرروا إلغاء كافة الاحتفالات حاليا، بفوز بيج رامي، وذلك بسبب وفاة زوجه عمه: «قررنا نلغي أي احتفالات دلوقتي علشان وفاة زوجة عم رامي اللي شاركتني في تربية ولادي، وامبارح كان عندنا فرح وحزن، فرحانين بفوز ابني وحزانى على موت سلفتي اللي عمرها ما تخلت عني وكانت دايما تشاركني في تربية ولادي».

وأضافت والدة بيج رامي، أنه بكى حين علم بوفاة زوجة عمه: «بكى علشان هي ماتت واتصل بعمه عزاه، هي كانت غالية علينا كلنا وربنا يرحمها».

وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إطلاق اسم بيج رامي، على ميدان بالمحافظة، مؤكداً أن نجاحه نجاح لمصر كلها وأنه قدوة للشباب.