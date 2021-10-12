موعد عرض مسلسل جرح القلب وملخص الحلقة 15:فريد وعائشة يتعرضان لحادث سير

تصدر المسلسل التركي جرح القلب التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، بعد عرض الحلقة الـ15 من المسلسل مساء أمس، والتي شهدت تطورًا كبيرًا في الأحداث خاصة بعد أن فقدت هاندا ذاكرتها، وطلب عائشة الطلاق من فريد، حيث يبحث العديد من الجماهير عن موعد عرض جرح القلب وملخص الحلقة الـ15.

ملخص الحلقة الـ15 من جرح القلب

شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل جرح القلب طلب عائشة الطلاق من فريد، ومحاولة انتحار هاندا، وقيام عائشة وفريد بإنقاذها، واتهام والد هاندا لفريد أنه السبب في كل ما أصاب ابنته، وبعد إفاقة هاندا وجدوا أنها تعاني من فقدان مؤقت للذاكرة.

وعند ذهاب فريد إلى عائشة تخبره بأنها انتهت من تجهيز ورق الطلاق الخاص بهما، وتطلب منه أن يمضي عليه، وبعد طلاقهما تطلب منه عائشة الخروج معا للاحتفال بالطلاق في مشهد تفاعله مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتهت الحلقة الـ15 من مسلسل جرح القلب بمعرفة فريد وعائشة الشخص الذي تسبب في موت بهاء، إصابتهما بحادث سير.

يُعرض مسلسل جرح القلب يوم الاثنين من كل أسبوع عبر قناة atv الفضائية، ويتم عرضها عبر منصة «قصة عشق» يوم الثلاثاء التالي.

قصة مسلسل جرح القلب

وتدور قصة مسلسل جرح القلب في مدينة أنطاكيا، حول بطل العمل فريد الذي يكتشف خيانة خطيبته هاندا وصديق عمره يامان قبل فرحهما بأيام، فيقرر عدم الزواج منها والذهاب إلى أسطنبول، ليقابل عائشة هناك وتبدأ قصتهما، حيث يتزوج فريد من عائشة بعقد زواج للانتقام من هاندا ولكنه يقع في حبها، ويحاولوا تخطي العديد من المشكلات التي يتعرضا لها.

جرح القلب بطولة جوكهان ألكان في دور فريد، يامور تانريسفسين التي تجسد شخصية عائشة، ومرفي تشاغران في دور هاندا، وتوبراك جان أديغوزيل في دور يامان، إنتاج شركة . Sureç film