مبروك عطية هاجم سيدة تشكو من «جوازة صالونات»: «أحسن من الكافيهات»

وجّهت إحدى المتابعات سؤالا للداعية الدكتور مبروك عطية تقول فيه «تزوجت جواز صالونات وبعد الجواز اكتشفت أنه مريض نفسي عنده حاله بتخليه زي المجنون وممكن يموتني في أي وقت، وأهلي كانوا عارفين كده قبل ما يجوزوني، ايه حكم اللي عملوه، وأعيش معاه إزاي؟».

وأجاب الدكتور مبروك عطية على هذا السؤال في الفيديو الذي بثه، اليوم، على قناته الرسمية على موقع «يوتيوب» بأنه يرجو من الله أن تختفي عبارة زواج الصالونات إلي يوم الدين، وقال إن الزواج واضح، وإذا حدث في الصالون أفضل من أن يحدث في الكافيه.

مبروك عطية: مفيش جواز صالونات

وأوضح «عطية» أنه لا يوجد شيء اسمه جواز صالونات، ما دام هناك مأذون، وطلب الزواج ووافق ولي الأمر وتم الزواج، فهذا جواز شرعي، واستكمل «مفيش حاجه اسمها جواز صالونات وجواز حب»، على حد قوله.

نصيحة مبروك عطية للسائلة: جاهدي و اصبري

وتابع «مبروك» إجابته على سؤال إحدى المتابعات، «اتجوزتي وطلع عنده مرض نفسي، لازم تجاهدي في سبيل الله، ومن الممكن المرض النفسي اللي عنده قبل الزواج يروح من عنده بعد الجواز، بمساعدتك ويعود لاتزانه، ومفيش حاجة اسمها يمكن يموتني، زي ما ممكن يموتك ممكن ما يموتكيش»، و وجه مبروك عطيه نصيحته للسائلة، أن تحتسب صبرها عند الله صبرك وأن تتمهل قبل التفكير في الطلاق.

مبروك: عطية المحلل ملعون

وبينما دافع الدكتور مبروك عطية على زواج الصالونات فقد هاجم شخصا ادعى نفسه «محلل شرعي» لرد الطلقات، وأكد مبروك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمٌحلل له، قائلًا: «لعن الله المحلل والمحلل له»، وأن الزواج في الإسلام شرطه التأبيد بدون مدة معينة، وأنه حال طلاقهما أجاز الشرع الشريف للزوج أن يراجع زوجته، وأن يفعل ذلك مرة أخرى لو طلقها للمرة الثانية، مشددا على أنه إذا طلقها للمرة الثالثة لا تحق له حتى تنكح زوجًا غيره.