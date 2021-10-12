ضبط 27 ألف ساعة مجهولة المصدر ومقلدة داخل مصنع بالقاهرة

ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة 27 ألف و800 ساعة ومستلزماتها مجهولة المصدر ومقلدة للعلامات التجارية داخل مصنع لصناعة المنبهات الإلكترونية والساعات بالقاهرة.

26800 قطعة مستلزمات ساعات مغشوشة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسؤول عن مصنع لصناعة المنبهات الإلكترونية والساعات بمحافظة القاهرة، بحوزته 26800 قطعة مستلزمات ساعات «ساعات – ماكينة ساعة -شمبر» مستلزمات إنتاج بدون مستندات «مجهولة المصدر» – 10000 قطعة «ساعة» منتج نهائي مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية» تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.