تجهيز 30 فتاة وإقامة فندقية مجانية عقب الزفاف في المنيا

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، 30 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية تجهيزات الزواج، ضمن مبادرة «دكان الفرحة»، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر»، تحت شعار «فرحتك فرحتنا»، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وتعهد مدير أحد الفنادق بالمحافظة بتقديم هدية عبارة عن ليلة كاملة بالفندق مجانا لكل عروسين عقب إتمام مراسم الزفاف بالتنسيق مع العلاقات العامة لصندوق تحيا مصر.

جاء ذلك بحضور علاء محب مسئول أول مشروعات بصندوق تحيا مصر، ونهال فاروق مدير عام العلاقات العامة بصندوق تحيا مصر، وأحمد حلمي مدير مؤسسة مصر الخير بالمنيا، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد المحافظ أن مبادرة دكان الفرحة، التي أطلقها صندوق تحيا مصر، تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتجسد أسمى معاني التكافل الاجتماعي وتخفيف عبء تجهيز الفتيات عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية وتحسين ظروفهم المعيشية.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية لحرصه الدائم على تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين من خلال إنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية والتي ضمنت حياة كريمة للمواطنين.

وهنأ المحافظ جميع الفتيات بالزواج السعيد، معربا عن خالص أمنياته بحياة زوجية تملؤها السكينة والمودة والامان، وأشاد المحافظ بالدور المجتمعي الذي يقوم به صندوق تحيا مصر، ومؤسسة مصر الخير من خلال تنفيذ عدد من المبادرات، وخاصة في محافظة المنيا والعمل على استهداف جميع الفئات، وتوفير الدعم اللازم للمستهدفين من الأكثر احتياجا، مؤكداً دعمه الكامل لتلك المبادرات، وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح فعاليات المبادرة بالمحافظة، وتحقيق الأهداف المرجوة.

دكان الفرحة ضمن أنشطة الحماية الاجتماعية لصندوق تحيا مصر

من جانبه صرح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن احتفالية دكان الفرحة تأتي ضمن أنشطة الحماية الاجتماعية، التي ينفذها الصندوق لضمان تحسين ظروف معيشة الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا، وتخفيف أعباء تجهيز فتياتهم عن كاهلهم.

وأضاف أنه تم دراسة حالة المستفيدات من المبادرة في المنيا والتأكد من أحقيتهن في الحصول على تجهيزات الزواج، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، حيث تحصل كل منهن على «ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط-مروحة – مكواة –طقم أدوات طهي»، مشيرا إلى أن آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي ليتم التقييم من خلالها، وهي: «ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عام، أن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، ألا تكون قد سبق لها الزواج، والتمييز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الهمم»، كما يتم البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقري والنجوع.