صندوق تحيا مصر: «دكان الفرحة» أدخلت السرور على الفتيات الأكثر احتياجا

أكد محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن الصندوق يستغل الفرص لإسعاد أكبر مستفيدين من المواطنين، لافتا إلى أن الصندوق أطلق مبادرة «دكان الفرحة» من أجل إدخال السرور على عدد من الفتيات الأكثر احتياجًا، من خلال المساهمة في توفير الأجهزة الخاصة بهم في الأفراح.

وأوضح المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن هناك مبادرات أخرى لدفع المال عن الغارمات وكذلك مساعد الأطفال في دور الأيتام، من خلال توفير ملابس لهم ودراجات.

الصندوق حرص على تجهيز 158 فتاة

وأضاف "مختار" خلال تصريحات لشاشة «DMC» ، أن الصندوق حرص على تجهيز 158 فتاة من خلال توفير أجهزة كهربائية لهم، لافتا إلى وجود 9 فتيات من سكان حي الأسمرات الجديد، وسط حضور كوكبة من الشخصيات العامة والفنانين ومن بينهم الفنانة لبلبلة، والفنان محمود الليثي، والفنانة منى عبد الغني.

صندوق تحيا مصر هو البيت الذي يحاول إسعاد الآخرين

وتابع: «صندوق تحيا مصر هو البيت الذي يجتمع فيه الجميع من أجل إسعاد الآخرين، وإحنا مكملين عشان نوصل لتجهيز 2000 عروسة، ومعانا عرايس من كفر الشيخ والإسكندرية والقليوبية والصعيد، وتم تجهيز 384 فتاة في سوهاج والأقصر وأسوان، وبعيدن هنركز على وجه بحري من أجل إسعاد أكبر عدد من الفتيات».

تقديم 600 ألف قطعة ملابس إلى 230 ألف مستفيد منذ 2018

وواصل: «لدينا معايير لاختيار كل فتاة متقدمة للاستفادة من دكانة الفرحة، من خلال السؤال عن سكانها وعن حالتها الاجتماعية والصحية وعن عملها، دكان الفرحة مستمرة الفترة المقبلة، وهذه ليست الاحتفالية الوحيدة، لقد شاركنا من قبل في مباردات في الجامعة والجمعيات الخيرية، في محافظات الصعيد ووجه بحري، ونعمل على تقديم ملابس مجانا من خلال مبادرة دكان السعادة، وعملنا على توفير 600 ألف قطعة ملابس إلى 230 ألف مستفيد منذ عام 2018».