متحدث «تحيا مصر» عن مبادرة « دكان الفرحة»: بنزوج اليتيمات ونفرح الناس

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق «تحيا مصر»، إن الصندوق يمثل دورًا بين الدولة والجمعيات الأهلية، كما تم إنشاء ما يسمى بـ«دكان الفرحة» من أجل التسهيل على زواج اليتيمات، وتم توفير ٦٠٠ ألف قطعة ملابس جديدة للمحتاجين، «كل واحد يدخل دكان الفرحة يختار ٣ قطع ملابس مجانا».

وأضاف «مختار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «الفضائية المصرية»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بمساعدة ٢٠٠٠ عروسة، وسوف يتم تزويج ١١ فتاة يوم الخميس المقبل، كما أن مبادرة «دكان الفرحة» يتعلق بإسعاد الناس.

وأشار المتحدث باسم صندوق «تحيا مصر»، إلى أن المبادرة جاءت بعد تقدم عدد من الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية بدلا من التبرع بشكل مادى يتبرعون بشكل عينى بتوفير كل الأجهزة التي تجهز بناتنا من الأولى بالرعاية، كما أن المبادرة قدمت هدايا 7 أجهزة كهربائية وأدوات العناية الشخصية لـ 158 فتاة.

وأوضح أن المبادرة ساهمت فى زواج 26 عروسة فى المنيا وبعد غد 11 عروسة فى السويس، كما أن المبادرة بداية من أبريل 2019 وفرت 600 ألف قطعة ملابس جديدة، بشكل دكاكين ومعارض بالجامعات وقبل كل عيد بمراكز الشباب، و يتم استهداف تجهيز 534 فتاة، والرئيس كلّف بألفى عروسة