ريم بسيوني تطلق ثلاثية جديدة بعنوان «القطائع»

أعلنت دار نهضة مصر للنشر، إطلاقها الرواية الجديدة للكاتبة المبدعة ريم بسيوني «القطائع»، في ثلاثية تاريخية جديدة، بعد أولاد الناس، وتشتمل على ثلاث حكايات عن «ميسون، حلم أحمد، والعهد»

ملامح رواية «القطائع»

تأخذنا الأديبة الدكتورة ريم بسيوني في رحلة عبر التاريخ المصري في زمن ابن طولون، لتروي لنا عبر ثلاث روايات -منفصلة الشخصيات ومتصلة الأحداث- الأجواء المصرية في ذلك الوقت، وكيف تأثرت مصر بضعف الدولة العباسية وصراع الحكم فيها، وكيف عشق ابن طولون مصر قبل المجيئ لها، ليحكمها رغم مؤامرات التخلص منه.

وعلى الرغم من الحضور الطاغي لشخصية ابن طولون في رواية القطائع، وتأثيره على الأحداث والشخصيات وعلاقته بهم، إلا أن الروائية ريم بسيوني كعادتها، نجحت في جعل التاريخ حاضرًا بظله لا بذاته، عبر ثلاث روايات مختلفة الأبطال، لتدرك التاريخ وتبحث عنه، وأنت تقرأ صراع ميسون وأنس لحماية حبهما، وزواج ابن طولون من أسماء المصرية التي عشقته، وعائشة المصرية ابنة ابن طولون وعبد الرحمن العربي.

ريم بسيوني والروايات التاريخية

ريم بسيوني، حائزة على جائزة نجيب محفوظ للأدب عن روايتها «أولاد الناس» لعام 2020، وأستاذة اللغويات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصلت على دكتوراه من جامعة «أكسفورد» ببريطانيا، لها عدة كتب ودراسات علمية، كما تمت ترجمة بعض أعمالها إلى لغات مختلفة.

ونشرت نهضة مصر، عدد من روايات الدكتورة ريم بسيوني، نذكر منها: «سبيل الغارق»، «أولاد الناس»، «مرشد سياحي»، «أشياء رائعة»، «الحب على الطريقة العربية»، «بائع الفستق» و«الدكتورة هناء».

ورواية «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك» الفائزة بجائزة نجيب محفوظ، لعام 2019-2020 من المجلس الأعلى للثقافة، من الكتب الأكثر مبيعًا منذ صدورها، والآن هي في طبعتها العاشرة.

وتجري المؤلفة مع قراءها، جولات مستمرة حول الآثار المملوكية التي ذُكرت في الرواية، لرؤية جمال ما تركه هذا العصر من عمارة إسلامية، ولمعايشة أحداث الرواية في نفس الأجواء التي كُتِبت فيها.