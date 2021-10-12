مصرع 3 وإصابة رابع في سقوط كوبري الزهراء بطور سيناء

لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم، وأصيب رابع، إثر سقوط جزء من كوبري المشاة في حي الزهراء، بمدينة الطور، في جنوب سيناء، نتيجة اصطدام سيارة نقل تحمل كراكة بجسم الكوبري، الذي سقط على السيارة.

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغاً من قسم شرطة طور سيناء، يفيد بسقوط جزء من كوبري المشاة بحي الزهراء على سيارة نقل، نتيجة اصطدام السيارة بجسم الكوبري، وتبين أن السيارة تابعة للحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة، وكانت تحمل كراكة حفر، واصطدمت الكراكة بجسم الكوبري، الذي سقط فوق كابينة السيارة.

التحفظ على 3 جثث بمشرحة الطور تحت تصرف النيابة

وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثة أشخاص هم: «بدر محمد إبراهيم فريج»، سائق، 50 سنة، و«أمير عبد العظيم السيد»، 43 سنة، وفاة مكان الحادث، و«عماد حمدي محمد زيدان»، 40 سنة، وجميعهم يقيمون بمحافظة جنوب سيناء.

تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الزهراء بطور سيناء، حيث تم التحفظ عليها بمشرحة الطور تحت تصرف النيابة.

نقل رابع للمستشفى مصاباً باشتباه كسر في الساق

كما أسفر الحادث عن إصابة رابع يُدعى «أيمن شكري إسماعيل»، 50 سنة، من جنوب سيناء أيضاً، باشتباه كسر في الساق اليسرى، وجرى نقله إلى مستشفي الزهراء الطبي للعلاج.

وشهد حي الزهراء بمدينة طور سيناء حادثا منذ قليل، حيث اصطدمت سيارة نقل ثقيل تحمل كراكة بجسم كوبري المشاة، مما أدى إلى سقوط الجزء الأيمن من الكوبري، وتبين أن سائق السيارة أخطأ في تقدير ارتفاع الكوبري، مما أدى إلى اصطدام حمولة السيارة بجسم الكوبري، الذي سقط على السيارة.

انتقل إلى مكان الحادث أجهزة الأمن والدفاع المدني والإسعاف، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة لمتابعة تداعيات الحادث.