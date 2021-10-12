انهيار كوبري الزهراء بسيناء بعد اصطدام سيارة نقل تحمل كراكة

شهد حي الزهراء بمدينة طور سيناء، في محافظة جنوب سيناء، حادث سقوط جزء من كوبري المشاة، قبل قليل، نتيجة اصطدام سيارة نقل ثقيل، كانت تحمل كراكة، بجسم الكوبري، مما أدى إلى سقوط الجزء الأيمن من الكوبري، وتبين أن الحادث وقع نتيجة سوء تقدير سائق السيارة النقل ارتفاع الكوبري، مما ادى اصطدامه به وسقوط الكوبري على السيارة.

نقل مصابين إلى مستشفى الزهراء

هرعت أجهزة الأمن والدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الحادث، كما انتقل اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة تداعيات الحادث، الذي أسفر عن إصابة شخصين، دون سقوط وفيات،.وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزهراء، لتلقي العلاج اللازم.

كردون أمني في محيط الحادث والاستعانة بونش لرفع الكوبري

كما دفعت أجهزة المحافظة بونش كبير ومجموعة من اللوادر، لرفع الجزء المنهار من الكوبري، حيث تقدر حمولته بأكثر من 20 طناً، وفرضت أجهزة الأمن كردوناً حول المنطقة، وقام رجال مرور جنوب سيناء بتحويل الطريق في منطقة الحادث.

وأدى الجزء الذي سقط من كوبري المشاة في حي الزهراء، إلى توقف الحركة المرورية جزئياً على الطريق الداخلي الرابط بين الأحياء، وتم الاستعانة بعدد من الطرق البديلة لمنع تكدس السيارات.

ومن جانبه، اصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، توجيهات عاجلة للواء أيمن الشريف، السكرتير العام، بالانتقال إلى موقع الحادث، وتقديم أي مساعدات لإعادة فتح الطريق، ورصدت كاميرا «الوطن» لقطات حية بث مباشر من موقع الحادث، عبر صفحتها على «فيسبوك»، تابعت وصول المعدات التي جرى الدفع بها لإزالة الجزء الذي سقط من الكوبري، نتيجة الحادث، وسط حضور عدد كبير من المواطنين.

امبيد اللايف

كما كلف اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، مدير المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وجرى انتقال عدد من قيادات مديرية أمن جنوب سيناء إلى موقع الحادث.

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