تفاصيل مقاضاة الرئيس البرازيلي أمام «الجنائية الدولية» بسبب غابات الأمازون

يواجه الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو، شكوى رُفعت ضده أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهمه بالضلوع في «جرائم ضد الإنسانية»، لدوره المزعوم في تدمير الأمازون، في أول قضية تسعى لإقامة صلة واضحة بين إزالة الغابات وخسائر بشرية، حيث تتعرض غابات الأمازون المطرية إلى خسارة نحو 4 آلاف كيلومتر مربع سنويًا، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على توليه حكم البلاد.

شكوى رسمية أمام المحكمة في لاهاي

ورفعت المنظمة النمساوية المدافعة عن البيئة «أولرايز»، شكوى رسمية سابقة أمام المحكمة في لاهاي اليوم الثلاثاء، طالت من خلالها إطلاق إجراءات قانونية ضد «بولسونارو» وإدارته، بسبب أنشطة تتعلق مباشرةً بالتداعيات السلبية للتغير المناخي في أنحاء العالم، وفقًا لما ورد في وكالة الصحافة الفرنسية.

حملة ضد المدافعين عن البيئة وتعريض العالم للخطر

جاء في الشكوى التي تم رفعها، اتهام الرئيس البرازيلي بشن حملة واسعة على المدافعين عن البيئة، الأمر الذي تسبب في قتلهم وساهم في تعريض سكان العالم للخطر بسبب الانبعاثات الناجمة عن قطع أشجار الغابات.

خسارة قرابة 4 آلاف كيلومتر مربع من الغابات

وقال الفريق الذي أعد الشكوى في وقت سابق، إن إدارة «بولسونارو» قد سعت بشكل ممنهج للتخلص من القوانين والوكالات، والأشخاص الذين يسهمون في حماية الأمازون وتحييدهم والنيل من مصداقيتهم، كما حمّلت الشكوى الرئيس البرازيلي مسئولية خسارة قرابة 4 آلاف كيلومتر مربع من الغابات المطرية كل عام.

وتضمنت الشكوى التي أعدها الفريق أيضًا، اتهامًا لـ«بولسونارو»، كونه أشرف على إزالة غابات بمعدلات شهرية تسارعت بنسبة 88% منذ توليه الرئاسة في 1 يناير2019، ولم يعلق مكتب «بولسونارو» على الأمر.

وكان تقرير لـ«جلوبال فوريست ووتش» قد صدر العام الماضي، أكد أن الحرائق لم تكن السبب الرئيسي لفقدان البرازيل الغابات الأصلية، لكن ثمة مخاوف في أن يتسبب انشغال العالم بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في زيادة معدلات قطع الأشجار.