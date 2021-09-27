مدبولي يستقبل نائب الرئيس البرازيلي بمطار القاهرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمطار القاهرة الدولي، هاميلتون أنطونيو موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، إذ أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف البرازيلي.

نائب الرئيس البرازيلي في زيارة رسمية للقاهرة

ووصل نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية إلى القاهرة عصر اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستغرق بضعة أيام، سيجري خلالها عقد جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمسئولين المعنيين، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل في مختلف المجالات.

كما سيحضر الضيف البرازيلي خلال الزيارة، عددا من الفعاليات والاجتماعات الأخرى.