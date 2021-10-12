حيلة لجأ لها نضال الشافعي لإخفاء مرضه عن والدته: عمل المستشفى استوديو

فجر الفنان نضال الشافعي مفاجأة بإعلانه عن إخفاء خبر تعرضه لأزمة صحية شديدة عن والدته، بعد خضوعه لعمليتين جراحتين داخل أحد المستشفيات، عقب إصابته بثقب في القولون.

نضال الشافعي يختص «الوطن» بأول ظهور له بعد تعافيه

وقال نضال الشافعي لـ«الوطن»، في أول مقابلة إعلامية له عقب تعافيه من محنته الصحية: «اضطررت لإخفاء خبر تعبي عن والدتي، مراعاة لمرضها وتركيبها لدعامات في القلب، وبالتالي لم يكن يجوز معرفتها بتعرضي لأي أزمة، خشية تعرضها لأي مكروه، ومن ثم طلبت من زوجتي والمقربين مني إخفاء الخبر عنها تماما».

وأضاف: فوجئت بعد إجرائي للعملية الأولى بالتقاط أحد الأشخاص –لا أعرفه – لصورة لي عقب إفاقتي من البنج، حيث بمجرد معرفتي بهذه المعلومة شعرت بضيق شديد، وظللت أتساءل: «هاعمل إيه لو أمي شافتها؟»، خاصة وأنني تكتمت على تعبي قبل العملية رغم إني كنت بموت وقتها.

وكشف نضال الشافعي عن قيامه بحيلة بعد علمه بانهيار والدته، عقب مشاهدتها للصورة المُسربة، قائلا: «طلبت حضور الكوافير والماكيير للمستشفى، وأرسلت أحد أصدقائي لمنزل والدتي، وأبلغها بوجودي داخل مقر التصوير، ولكنها لم تصدقه فقال لها (طب استني هكلمه فيديو كول) وحينها ساعدني الكوافير والماكيير على النهوض من السرير والجلوس علي كرسي، وقام بتشغيل جهاز «الاستشوار» مع دخول بعض الأشخاص من خارج الغرفة على أنهم من عمال ملابس الاستوديو وهكذا.

رسالة نضال الشافعي لجمهوره عبر صفحته الرسمية

وواصل نضال حديثه قائلاً: والدتي لم تقتنع بهذه التمثيلية في قرارة نفسها، ولكني (زدت الطين بله) بعد إرسالي مقطعا صوتيا للقائمين علي صفحتي الرسمية بموقع (فيسبوك) لطمأنة الناس، ولكني لم أنتبه إلى أن صوتي كان مُنهكا للغاية، فقام أحد جيران والدتي بالذهاب إلي منزلها، وقال لها (شفتي صورة نضال علي السوشيال ميديا)، فردت (لأ لأ ده من فيلمه الجديد) فرد عليها (عليا النعمة ما فيلم.. خدي اسمعي صوته.. مش ده صوت ابنك).

وأردف: «ساءت حالة والدتي بعد علمها بخبر تعبي، فلم أجد حلاً سوى إحضارها للمستشفى كي يطمئن قلبها، خاصة أنني ابنها الوحيد، وأدعو الله أن يطيل في عمرها».