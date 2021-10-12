نضال الشافعي في أول ظهور له: مضاد حيوي أنقذني بالصدفة من التسمم.. فيديو

«نجاتي من الموت كانت معجزة إلهية».. بتلك الكلمات كشف الفنان نضال الشافعي عن أصعب اللحظات التي عاشها عقب خضوعه لعمليتين جراحتين داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة جراء إصابته بثقب في القولون.

وقال نضال الشافعي لـ«الوطن» في أول ظهور له عقب تعافيه من أزمته الصحية: «لطف ربنا وكرمه أنقذني من الموت، فقد عشت تجربة قوية مع المرض، لدرجة أن طبيبي المعالج عبد ربه مشهور قال لي اللي حصلك ده معجزة، لأن أحد الجيوب القولونية انفجر فجأة، فتسبب انفجاره في حدوث ثقب بالقولون، وقد استمر وجود هذا الثقب لمدة 3 أيام متتالية، ما أصاب الغشاء البريتوني والأجهزة الداخلية للجسم بالتهابات شديدة».

نضال الشافعي: «مكنتش عارف أتنفس وواجهت صعوبة في الحركة»

وأضاف: «انتابتني آلاماً مبرحة في أحد الأيام، وفجأة لم أعد قادراً على التنفس بشكل جيد، «مبقتش عارف في ايه»، وأصبحت أواجه صعوبة في الحركة، فخضعت لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة، واتجهت لأكثر من طبيب وكانت تشخيصاتهم متباينة، فمنهم من أكد وجود مشكلة في البنكرياس وآخر في المرارة وهكذا، وذلك نتيجة لتسبب السوائل المنبعثة من القولون في إصابة هذه المناطق بالتهابات شديدة.

نضال الشافعي: طبيبي المعالج قال لي أنت كنت بتروح مننا في العملية

وتابع: «أرسلت الأشعة والفحوصات للدكتور عبدربه مشهور الذي بمجرد أن اطلع عليها قال لي لازم تدخل غرفة العمليات في خلال ساعة أو أقل، لأنني كنت على شفا الدخول في غيبوبة أو الإصابة بتسمم دموي في خلال دقائق معدودة، ومن لطف ربنا ورحمته أن أحد الأطباء طالبني بتعاطي مضاد حيوي معين وحقن طبية، حيث تسببا بدورهما في تقليل الالتهابات وعدم انتشار التسمم في الدم بشكل سريع».

وكشف نضال الشافعي عن كواليس الجراحة الأولي التي أجراها داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة قائلاً: «طبيبي المعالج قال لي أنت كنت بين ايدين ربنا، وأحياناً كنت بتروح مننا، وهنا أشكر المولي عز وجل على رحمته ولطفه، كما لابد من توجيه الشكر للناس على دعواتهم لي ودعمهم في هذه الفترة الحساسة من حياتي، وكل الشكر لزوجتي التي كانت الداعم الأكبر وكذلك أمي وأقاربي».