ملكة بريطانيا تظهر لأول مرة بعكاز: 95 عاما وما زالت تقوم بمهامها

رصدت وكالة بريطانية، ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وهي تتكئ على عكاز لأول مرة بشكل علني.

وأشارت وكالة PA Media Group إلى أن الملكة إليزابيث، وصلت إلى دير كنيسة وستمنستر في لندن، للمشاركة في صلاة شكر بمناسبة الذكرى المئوية للفيلق البريطاني الملكي، مؤكدة أنها ظهرت لأول مرة على الملأ، وهي تحمل عصا بيدها.

ومن مكان الحدث، تم التقاط صورة للملكة إليزابيث الثانية، التي احتفلت بعيد ميلادها الـ 95 هذا العام، وهي تحمل العصا، وتتكئ عليها بينما تسير.

لهذا السبب توقفت الملكة عن ارتداء التاج

ومن المعروف أن الملكة إليزابيث الثانية، توقفت عن ارتداء التاج الإمبراطوري البريطاني بسبب وزنه الثقيل، حيث كانت آخر مرة ترتدي فيها هذا التاج المكون من أكثر من 30 ألف حجر كريم ويزن رطلين و13 أونصة، خلال افتتاح البرلمان في عام 2016.

وفي أبريل الماضي، تُوفي زوج الملكة إليزابيث الثانية، دوق إدنبرة، الأمير فيليب، عن عمر 99 عاما، حيث امتدت فترة الحداد الملكي على وفاته لأسبوعين، ورغم حزن الملكة الواضح على وفاة زوجها، الذي كان عادة ما يصاحبها في مهامها الرسمية، إلا أنها استأنفت أنشطتها الملكية الرسمية، وكان أول نشاط ملكي رئيسي تقوم به، عقب وفاته، هو إلقاء خطاب بمناسبة مراسم الافتتاح الرسمي للبرلمان البريطاني.

الخطة السرية للاستعداد لوفاة ملكة بريطانيا

ولاحقا، سربت صحيفة بوليتيكو الأمريكية السياسية ما اتضح أنه خطة سرية للحكومة البريطانية تحدد كافة التفاصيل التي ستتبعها الحكومة البريطانية حال وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ونشر أليكس ويكهام، محرر London Playbook، خطة الحكومة في هذا الشأن، التي تحمل اسم عملية «جسر لندن»، كاشفا عن ردود فعل رئيس الوزراء البريطاني المعدة «منذ وفاة الملكة حتى جنازتها بعد 10 أيام»، لافتا إلى أن الحكومة ستشير إلى وفاة الملكة داخليا باسم D-Day، وسيتم إنزال الأعلام في قصر وايت هول إلى نصف سارية.

وكشفت التسريبات أيضا عن نص محدد، يجب على موظفي حكومة المملكة المتحدة استخدامه عند إخطار الموظفين الآخرين بنبأ وفاة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.