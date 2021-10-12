قصة مقتل صاحب محل مستلزمات سيارات بسبب 130 جنيها في عين شمس

130 جنيهًا فقط، كانت السبب في مقتل الشاب العشريني «جرجس»، على يد سائق وصديقه، بسبب رفضهما دفع قيمة «استيكرات» اشتراها السائق لسيارته من محل مستلزمات سيارات خاص بالمجني عليه في عين شمس.

وبينت أوراق القضية حدوث مشاجرة بين الطرفين، بسبب مبلغ مالي كان قيمة «استيكرات» سيارة، وأن السائق أسرع بالإمساك بـ«مفك» من على تابلوه سيارته، وسدد عدة طعنات في رقبة الشاب «جرجس»، فأرداه قتيلًا ووصل إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد جثة هامدة بحسب التقرير الطبي.

جريمة مقتل صاحب محل مستلزمات سيارات في عين شمس

وتعود الجريمة إلى منتصف شهر أغسطس الماضي، حيث مات شاب عشريني داخل مكان عمله في عين شمس بالقاهرة بطعنات غادرة تلقاها في صدره على يد سائق وصديقه، اللذين رفضا دفع قيمة الـ«استيكرات»، التي تبلغ 130 جنيهًا، بسبب سعرها المرتفع من وجهة نظرهما، فرد عليهما البائع قائلا: «الأسعار زادت أضعاف ثمنها، وأنه كان يبيعها قبل شهرين بأقل من 70 جنيهًا لكن أسعار البضائع تتغير»، وخلال النقاش حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى الضرب بالأيدي، فأمسك خلالها المتهم المفك وطعن صاحب المحل فتسبب في مقتله.

مشاجرة بسبب «استيكرات» سيارة

أوراق القضية التي نظرتها محكمة الجنايات اليوم، في أولى جلسات محاكمة المتهمين، أوضحت أن المتهم الرئيسي كان يحاول الهرب من دفع ثمن البضاعة، التي اشتراها من المجني عليه بسبب محاولته بخس ثمنها، وذلك عقب قيامه بتركيب الاستيكرات على سيارته، عقب شرائها، وعندما رفض المجني عليه الرضوخ لطلباته وتمسك بحقه، فوجئ بالمتهم يمسك مفكًا، واعتدى عليه، ووجه له عدة طعنات في رقبته وصدره تسببت في وفاته.

وانتهت جلسة محاكمة المتهمين، اليوم، إلى تأجيل نظر محاكمتهما، إلى جلسة 6 نوفمبر المقبل للاطلاع على المستندات، وبعدها أعادت الشرطة المتهمين إلى محبسهما لحين إحضارهما في الجلسة المقبلة.