ساموزين يروج لألبومه الجديد على السوشيال ميديا بمقطع فيديو

نشر النجم ساموزين مقطع فيديو ترويجي لألبومه الغنائي الجديد المُقرر طرحه على منصات السوشيال ميديا وموقع «يوتيوب» خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون خلال الألبوم الجديد مع عدد كبير من الملحنين والشعراء، بعد آخر ألبوم له بعنوان «لو عمرى يرجع» والذى طرحه عام 2018.

ساموزين يعلن انتهاء تسجيل أغنيات البومه

ونشر ساموزين صورة ومقطع فيديو قصير، يتضمن جملة لحنية مدون عليها اسمه مُعلقًا «Will Break It»، مع إشارة في منشوره للمنتجة سارة الطباخ. وكان سامو قد أعلن انتهائه من تسجيل أغنيات ألبومه منذ أيام، وأعلن عبر منشور له على حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك»، عن استكمال الأغنيات قائلا: «شكرا لله أولا وثانيا، جمهوري انتم دائما ما تدفعونني للأمام، والالبوم جاهز».

ساموزين يشكر جمهوره

قدم «سامو» خلال الفترة الماضية عددًا من الأغنيات الجديدة منها أغنية «حورية في جزيرة» و«أخطبوطا مش عنكبوتا»، أغنية «حورية فى جزيرة»، من كلمات محمود شوقي، وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبدالهادي.

و«أخطبوطا مش عنكبوتا» من كلمات محمود شوقي، وألحان ساموزين ومعتز أمين، وتوزيع وماستر، أسامة عبد الهادي.

وكان آخر ألبومات «سامو زين» بعنوان «لو عمري يرجع»، الذي طرحه في عام 2018، وتضمن الألبوم أغاني «لو عمري يرجع»، «أول ما تبتسمي لى»، «الزير»، «حب أحلى سنين»، «قلبى عليك بيكلمني»، «الاسطوانة المشروخة»، «هو ده حبيبي»، «ولا حد يوصله»، وطرح المنتج محسن جابر الألبوم بشركة «مزيكا».