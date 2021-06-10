ساموزين يعيش قصة حب مثالية فى «حبيتو».. فيديو

طرح النجم ساموزين، فيديو كليب أغنيته الجديدة «حبيتو» عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والتى دارت قصتها حول حالة رومانسية وحب بينه وبين حبيبته.

أغنية «حبيتو» من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، وهي المرة الأولى التى يتعاون فيها مع شخص يلحن ويكتب ويوزع له، وتقول كلماتها:

عينه فى عيني.. ايده فى ايدى

هاتمنى تاني.. إيه من الدنيا دى

هو حياتى.. وذكرياتي

لو غبت عنه.. قلبى بيعانى

هافضل معاه.. طول الحياه

حبيتوا أنا حبيتوا والعمر كله أنا استنيته

حبيتوا أنا حبيتوا أنا عشت معاه أجمل أيام

أنا وهو.. من يوم لقانا

فرحة الدنيا.. دي مش سايعانا

عايشين فى قصة.. حب جميلة

كل ليالينا.. من ألف ليلة

هافضل معاه.. طول الحياة

«سامو» اعتاد خلال السنوات الماضية أن يقدم أغنية خاصة رومانسية في عيد الحب، ولكنه ابتعد السنة الماضية بسبب الظروف والأجواء في العالم العربي بسبب جائحة كورونا وتواجده في ألمانيا.

وعمل «سامو» خلال الفترة الماضية على تقديم الأغنيات الجديدة ومنها «حورية في جزيرة» و«أخطبوطا مش عنكبوتا»، أغنية «حورية فى جزيرة»، من كلمات محمود شوقي، وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبدالهادي.

و«أخطبوطا مش عنكبوتا» من كلمات محمود شوقي، وألحان ساموزين ومعتز أمين، وتوزيع وماستر، أسامة عبد الهادي.

يُذكر أنَّ آخر ألبومات «سامو زين» كان بعنوان «لو عمري يرجع»، الذي طرحه في عام 2018، والألبوم كان يحتوي على أغاني «لو عمري يرجع»، «أول ما تبتسمي لى»، «الزير»، «حب أحلى سنين»، «قلبى عليك بيكلمني»، «الاسطوانة المشروخة»، «هو ده حبيبي»، «ولا حد يوصله»، وطرح الألبوم مع المنتج محسن جابر بشركة «مزيكا».