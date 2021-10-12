«متحدث الوزراء»: دعم الدولة للبنزين خلال ارتفاع سعر الطاقة خطأ تاريخي

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، اليوم، إن الحكومة لا تستطيع العودة للمربع رقم واحد، والمقصود به استمرار دعم البنزين بعد ارتفاعه؛ لأن هذا كان خطأ تاريخيا وتجاوزناه بعد الإصلاح الاقتصادي الذي تم في 2016، ونتمنى ألا نصل للسيناريو الكارثي بوصول سعر برميل البترول لـ 100 دولار ونمشي وراء السيناريو المتفائل بأن أسعار الطاقة والغذاء تنخفض مع بداية العام المقبل.

الحكومة لم تناقش أي قرار بخصوص رفع سعر الجمارك

وأضاف «سعد» خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر من أكثر الدول تأثرا بارتفاع أسعار البترول لأنها مستوردة له، لافتا إلى أن لجنة التسعير تعمل على تحديد سعر أسعار الطاقة كل 3 أشهر، ورفعت سعر البنزين مؤخرا، بينما ثبت سعر السولار من أجل تحمل الحكومة العبء على المواطن وحتى لا يتم رفع الأسعار، مشددا على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لعدم إشعار المواطن برفع الأسعار.

الحكومة تحملت أعباء كثيرة

وتابع: «الحكومة لها حد أقصى تتحمله وتحملت التعويم من قبل والدعم لفترات طويلة وتحملت أعباء كثيرة تفوق أي حكومة وكان البنزين مدعوم وحاجات كتير مدعومة، وأحيانا تحريك الأسعار مؤقتا بيكون طوق نجاة للحكومة اللي زودت أسعار البترول لما زاد البترول ورجعت قللته لما قل السعر العالمي».