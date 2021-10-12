«الكهرباء»: الوزارة وقعت عقودا بـ271 مليون جنيه لتغذية محطات المونوريل

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر خلال الفترة الراهنة تشهد طفرة كبيرة جدًا في المواصلات الحديثة، مثل القطارات الكهربائية والمونوريل، موضحًا أنها من أحدث طرق المواصلات على مستوى العالم، موضحًا أن الوزارة وقعت عقودًا بـ271 مليون جنيه لتغذية محطات محولات المونوريل في الشيخ زايد، من أجل توفير الكابلات والألياف الضوئية لتغذية هذه المحطة المخصصة للتغذية الكهربائية للمونوريل لكي لا تنقطع عنه الكهرباء.

مصر لديها احتياطي من الكهرباء

وأضاف «حمزة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها احتياطي من الطاقة الكهربائية تلبي كل الاحتياجات، وأيضًا تسعى إلى التطوير، لافتًا إلى أن تغذية محطة محولات المونوريل بالشيخ زايد تنتهى خلال 8 شهور.

مخطط لتنفيذ باقي المشروع

وشدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على أن هناك مخططًا لكل المتبقي من المشروع، بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات المعنية، إذ وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عقدين لتوفير التغذية الكهربائية لمحطة محولات مونوريل الشيخ زايد جهد 66/22 ك.ف من النوع المعزول GIS بمنطقة كهرباء القاهرة، وذلك استمرارًا لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية للنقل على مستوى الجمهورية وتوفير التغذية الكهربائية لمحطات محولات المونوريل.

وتأتي توقيع الاتفاقية أيضًا في إطار جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها للانتهاء من مشروع المونوريل، الذي يعد من أحدث وسائل النقل الكهربائي في العالم، وسيكون بمثابة نقلة نوعية كبيرة في المواصلات العامة بمصر، وبما يتوافق مع معايير المحافظة على البيئة.