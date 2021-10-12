271 مليون جنيه لنقل الكهرباء لمحطات محولات المونوريل بالشيخ زايد

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عقدين لتوفير التغذية الكهربائية لمحطة محولات مونوريل الشيخ زايد جهد 66/22 ك.ف من النوع المعزول GIS بمنطقة كهرباء القاهرة، وذلك استمرارًا لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية للنقل على مستوى الجمهورية وتوفير التغذية الكهربائية لمحطات محولات المونوريل.

وتأتي توقيع الاتفاقية أيضًا في إطار جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها للانتهاء من مشروع المونوريل الذي يعد من أحدث وسائل النقل الكهربائي في العالم وسيكون بمثابة نقلة نوعية كبيرة في المواصلات العامة بمصر وبما يتوافق مع معايير المحافظة على البيئة.

236 مليون جنيه بمسار 15 كيلومتر

تم توقيع الممارسة المحدودة رقم (1/2021/2022) مع شركة ايجيتك للكابلات السويدي، وذلك لتوريد و تركيب الكابلات الأرضية جهد 66 ك.ف من النوع XLPE وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها بنظام تسليم المفتاح لربط محطة محولات مونوريل الشيخ زايد جهد 66/22 ك.ف من النوع المعزول GIS/ زايد 220 بطول مسار حوالى 15 كم بكابلات من النوع XLPE قطاع (1× 800 مم2) بمنطقة كهرباء القاهرة، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 236 مليون جنيه مصري، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 8 شهور من تاريخ إخطار القبول.

35 مليون جنيه بمسار 2 كيلو متر

كما توقيع الممارسة المحدودة رقم (1/2021/2022) مع التحالف المكون من شركة كابلات مصر وشركة الجمال للمقاولات العمومية وذلك لتوريد و تركيب الكابلات الأرضية جهد 66 ك.ف من النوع XLPE وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها بنظام تسليم المفتاح لربط محطة محولات مونوريل زايد جهد 66/22 ك.ف من النوع المعزول GIS / توليد أكتوبر1 بطول مسار حوالى 2 كم بكابلات من النوع XLPE قطاع (1× 800 مم2) بمنطقة كهرباء القاهرة، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 35 مليون جنيه مصري بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 3 شهور من تاريخ إخطار القبول.

وسوف يتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإنابة، وتأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة المشروعات التنموية على ارض مصر الحبيبة.