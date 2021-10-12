نور عمرو دياب: لا أحب رسم «التاتوه» مثل والدي.. ولا أستغل شهرته

عادت نور ابنة الفنان عمرو دياب لتصدر تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي من جديد، بعد أن تحدثت عن والدها، مشيرة إلى أنها لا تحب «التاتو»، وأنها لا تستغل شهرة والدها.

نور عمرو دياب: أتحدث 5 لغات منها العربية

تحدثت نور فى محادثة مباشرة مع جمهورها ومتابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن علاقتها بوالدها وعلاقتها بخطيبها ووالدتها شيرين رضا.

في أول حديثها، أشارت نور إلى أنها بدأت فعليا في الانتقال إلى منزلها الجديد بلندن الذي ستعيش فيه مع زوجها البريطاني، موضحة أنها لا تزال نباتية مثل والدتها الفنانة شيرين رضا، التي تتبع النظام النباتي منذ 2010.

ونفت ابنة الهضبة حبها للشهرة واستغلال شهرة والديها، قائلة «أنا لا أحب الشهرة واستغلال شهرة أسرتي».

نور عمرو دياب: لا أحب الغناء

وقالت نور عن والدها: «لا زلت منبهرة بأغنية نور العين التي قدمها، وهي صغيرة في العمر، وأفكر في تسجيل فيديو وأنا أرقص نفس رقصة والدي، لأن هذه الرقصة من الرقصات المفضلة لى، خاصة أننى من المحبين للرقص بكل أنواعه وخاصة الصلصة».

وعن نفسها، قالت نور إنها تجيد التحدث بخمس لغات، منها العربية والإنجليزية، ونفت كونها مثل والدها تحب رسم التاتو قائلة: «لا أحب التاتو ولا أمتلك أي رسمة على جسدى، ولا أحب الغناء، لكن صوت شقيقتي جنا رائع، وأدعمها طوال الوقت».

كانت نورقد قالت من قبل إنها تخطط لزيارة مصر العام المقبل، بعد انتهائها من بيتها الجديد للعيش برفقة خطيبها، الذي أعلنت خطوبتها منه مؤخرا.