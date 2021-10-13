شراكة بين 10mojo ولانكوم لتقديم برنامج 10Makeup مع فرح الألفي
كتب:
الوطن
02:20 ص | الأربعاء 13 أكتوبر 2021
شراكة بين 10mojo ولانكوم لتقديم برنامج 10Makeup مع فرح الالفي
أعلن استديو 10mojo، الاستديو العاشر في العالم الذي يعمل بالهواتف المحمولة، عن نشر برنامجه الجديد عن فنون المكياج، وتقدمه صانعة المحتوى فرح الألفي، ويذاع حصريا على منصات 10mojo التي تحمل نفس اسم المنصة.
من الجدير بالذكر أن 10mojo شعارها هو تليفونك تليفزيونك، فهي تنتج محتوى رقمي مصمم خصيصا للشباب العربي من جميع أنحاء العالم، وهذا المحتوى يتم إنتاجه فقط بالهواتف المحمولة.