كارول سماحة لـ"الوطن": تخليت عن الماكياج للتوحد مع دوري في "بالصدفة"

قالت النجمة اللبنانية كارول سماحة، إنها تخلت عن المستحضرات التجميلية في فيلمها الجديد "بالصدفة" استجابة لمتطلبات دورها في الفيلم.

وأضافت كارول في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أن شخصية "فرح" التي جسدتها في الفيلم كانت فتاة بسيطة، وبالتالي لم يكن هناك داعيا لاستخدام ماكياج وما إلى ذلك، مشيرة إلى أنها أرادت التوحد مع الشخصية والانغماس في تفاصيلها كي يفرق الجمهور بين كارول المطربة ونظيرتها الممثلة.

وأبدت الفنانة سعادة بالغة لفوزها بجائزة فاتن حمامة كأفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته المنقضية، مؤكدة أنها تعتبر هذه الجائزة هي الأغلى في مشوارها الفني.

وعرض الفيلم اللبناني "بالصدفة"، ضمن فعاليات الدورة الـ36 لمهرجان الإسكندرية، والذي يشارك في مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط، بحضور بطلته المطربة اللبنانية كارول سماحة ومخرجه باسم خريستو، والمنتجة نهى شوفاني، وعقب العرض عقدت ندوة لأسرة الفيلم أدارتها الناقدة مرفت عمر نائب رئيس المهرجان.

وتحدث في بداية الندوة المخرج باسم خريستو عن تجربته قائلا: "هذه أول تجربة سينمائية بالنسبة لي وبالنسبة للفنانة كارول سماحة التي في الأساس عرفناها كممثلة مسرح، ولذلك نحن خضنا تجربة صعبة وممتعة وسط كم من الضغوط فنحن نقدم فيلما بميزانية بسيطة وحاولنا أن نقدم وجع المجتمع اللبناني ومشاكله".

وأعربت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها بأن تكون أول تجربة تمثيلية لها مشاركة في مهرجان عريق مثل مهرجان الإسكندرية السينمائي، موجهة الشكر لمصر على اهتمامها بالسينما اللبنانية وإقامتها دورة استثنائية وسط ظروف الكورونا.

وأشارت كارول سماحة، إلى أنها حرصت أن تتواجد خلال الفيلم كممثلة فقط وليست مطربة حتى ينسى الناس أنها مطربة وتظل صورة الممثلة في أذهانهم بجانب أنها في الأساس ممثلة مسرح.

أما المنتجة نهي شوفاني فأكدت أن طبيعة الفيلم إنسانية بدرجة كبيرة وهذا سبب إصرارها على تقديمه مشيرة إلى أن المخرج كان موفقا في كل فريق العمل، وأضافت "شوفاني"، أن الفيلم ينتمي لنوعية الأفلام ذات التكلفة الصغيرة.

فيلم " بالصدفة " مدته 108 دقائق إخراج باسم خرستو وتأليف كلوديا مرشيليان بطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومتير معاصري وسامي حمدان.