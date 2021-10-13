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محمود مسلم

10mojo تعلن شراكتها الرسمية مع JobMaster لتقديم برنامجها الاول من نوعه عن عالم التوظيف  

كتب:

الوطن
03:44 ص | الأربعاء 13 أكتوبر 2021
10mojo تعلن شراكتها الرسمية مع JobMaster لتقديم برنامجها الاول من نوعه عن عالم التوظيف  

10mojo تعلن شراكتها الرسمية مع JobMaster لتقديم برنامجها الاول من نوعه عن عالم التوظيف  

أعلن ستديو 10mojo، الاستديو العاشر في العالم الذي يعمل بالهواتف المحمولة، عن نشر برنامجه الجديد عن سوق العمل والتوظيف، والذي يقدمه فريق JobMaster، ويذاع حصريا على منصات 10mojo العشرة التي تحمل نفس اسم المنصة.

من الجدير بالذكر أن 10mojo شعارها هو تليفونك تليفزيونك، فهي تنتج محتوى رقمي مصمم خصيصًا للشباب العربي من جميع أنحاء العالم، وهذا المحتوى يتم إنتاجه فقط بالهواتف المحمولة.

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