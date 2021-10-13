فاروق الباز: ربما يكون هناك رابط بين زلزالي 1992 و2021

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري الكبير، تعليقًا على الزلزال الذي وقع بالأمس، وتزامن مع الذكرى الـ29 لزلزال 12 أكتوبر عام 1992، إن هناك احتمالا أن يكون الزلزال حدث بسبب حركة ما في القشرة الأرضية.

دور الجاذبية وانتظام دورة الأرض حول الشمس

وأضاف «الباز» في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، مساء الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي سيد علي: «جاذبية الأرض تتغير مع دورانها حول الشمس بانتظام، وربما هذا الانتظام يجعل هناك شد وجذب على منطقة ما من الأرض في وقت معين من السنة، وربما تكون هناك احتمالات تربط بين زلزال 1992 والزلزال الذي حدث اليوم، لأن دورة الأرض حول الشمس معروفة وتتغير الجاذبية على المناطق المختلفة من الأرض تبعًا لدورة الأرض حول الشمس».

أما عن مسألة وجود حياة على كوكب المريخ، فقال «الباز»، إن وكالة ناسا تتحدث كثيرًا عن وجود حياة في المريخ والكواكب الأخرى لأنهم «بيقولوا إن الناس اللي على الأرض لن يهتموا بأمور الفضاء إلا لو عرفوا أن هناك حياة في الفضاء، وعشان كدة كل شوية يطلع لنا حد، يقول إن فيه حياة».

أنهار كثيرة على سطح المريخ

وأوضح العالم المصري أنه كان هناك أنهار كثيرة على سطح المريخ، وكان هناك أيضًا أمطار غزيرة، وبحر كبير، وبحيرات، وكل هذا لا يشير إلى وجود إنسان أو حيوان يعيش فيها، لأن الأودية والجبال والبحار موجودة في أماكن كثيرة، وهذا الأمر يشبه الصحراء العربية التي كان يوجد بها أودية كثيرة وأمطار غزيرة، وهي التي أدت إلى المياه الجوفية، وبعد جفاف الأمطار تحولت هذه الأجواء الجافة، والجو الجاف أدى إلى الكثبان الرملية.

وتابع العالم المصري، أن الحياة تأتي من الخلية الحية، وهذه الخلية الحية هي التي كونت الحياة على الأرض، مثل الحيوانات والبشر، ولكن ليس هناك أي احتمال -على الأقل حاليًا- أن هذه الخلايا الحية وجدت في أي مكان إلا في كوكب الأرض فقط، ولا يوجد أي إثبات علمي على وجود خلية حية في الفضاء أم لا.