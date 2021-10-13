تدشين نادي رولان جاروس الرياضي بالعاصمة الإدارية برعاية وزير الشباب

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تم توقيع عقد تأسيس وإنشاء نادٍ رياضي واجتماعي جديد، يضاف إلى قلاع الرياضة في مصر، في إطار سياسية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالرياضة وتشجيع الاستثمار الرياضي في مصر.

وعُقد مؤتمر صحفي للإعلان عن توقيع عقود تأسيس النادي بمشاركة ممثلي رولان جاروس التابع لاتحاد التنس الفرنسي، وإسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس وممثلي الشركات الثلاثة المؤسسة للنادي «المهندس عاصم فاضل وبرناردو بيسي وكيل رولان جاروس وزاهد البطراني وكيل مجموعة حيدر، للاستثمار الرياضي، وبحضور الدكتور إيهاب الابياري ، ممثل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الاستثمار الرياضي، نائبا عن وزير الشباب والرياضة».

اتحاد التنس: مصر أرض خصبة للاستثمار الرياضي وقلة عدد الملاعب انعكس على عدد ممارسي اللعبة

وأكد إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس، أن مصر تعد أرضا خصبة لمشروع رولان جاروس، مشيرا إلى أن قلة عدد ملاعب التنس في مصر، انعكس على عدد ممارسي تلك الرياضة، وللأسف لدينا 6 آلاف لاعب مصري مسجَّل في اتحاد التنس، ولكن هذا المشروع العملاق وإنشاء نادي رولان جاروس سيكون له دور كبير في توسيع قاعدة اللعبة ومضاعفة أعداد اللاعبين وخلق جيل من الأبطال المصريين وتطوير المستوى الفني وفقا لأحدث الأساليب العالمية، خاصة أن النادي سيضم نحو 20 ملعب تنس جديد، وهي خطوة كبيرة وجديدة على طريق العالمية لصناعة أبطال مصريين في اللعبة.

وأشار رئيس اتحاد التنس خلال كلمته على هامش توقيع عقد، تأسيس النادي، إلى أن المخطط العام لنادي رولان جاروس، يضم العديد من المنشآت الرياضية من ملاعب واستادات وفندق ومدارس دولية ومركز طبي عالمي ومركز للقياسات الرياضية وأكاديميات في كل الألعاب الرياضية وفقا لأحدث المعايير العالمية، وفي مقدمتها لعبة التنس، كما يضم مركزا للقياسات البدنية.

وأضاف رئيس اتحاد التنس أن نادي رولان جاروس سيكون نقطة انطلاق وتطور لرياضة التنس في مصر نحو العالمية.

إقامة النادي على مساحة 44 فدانا شمال العاصمة الإدارية.. وتوجيهات الرئيس أكبر داعم

من جانبه، أكد المهندس عاصم فاضل أن النادي سيُقام على مساحة 44 فدانا، ومن المقرر أن يضم أكبر استاد تنس في العالم بسعة 25 ألف متفرج، بجانب استاد تنس آخر بسعة 17 ألف متفرج، إضافة إلى ملاعب للتدريبات، بجانب ملاعب كرة قدم وفقا لمعايير الفيفا.

وأوضح عاصم فاضل أن المناخ الاستثماري الرائع في مصر بلد الأمن والأمان وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في توسيع الاستثمارات الرياضية ضمن مشروع الجمهورية الجديدة مصر 2030 والنهوض بالرياضة المصرية للوصول للعالمية كان سببا في الإقدام على هذا المشروع العملاق.

وأكد زاهد البطراني أن مصر تعيش أزهى عصور التنمية والاستقرار في عهد الرئيس السيسي، وهو ما جعل مجموعة بن حيدر تخوض هذا المشروع العملاق بشراكة فرنسية على الأراضي المصرية بلد الأمن والأمان والاستثمار.