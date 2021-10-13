5 نصائح من البحوث الفلكية عند حدوث الزلازل: «انزل تحت أي ترابيزة»

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن مصر تتعرض للزلازل يوميًا بمعدل يصل لـ3 زلازل في اليوم الواحد، لافتًا في تصريحات للإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، إلى أنه يتم الإعلان عن هذه الزلازل عبر موقع المعهد بشكل يومي، مشددًا على أن هذه الزلازل بدرجات منخفضة.

مصر لم تدخل حزام الزلازل

ونفى «القاضي» دخول مصر منطقة حزام الزلازل، مشيرًا إلى أن مصر لم ولن تدخله، لأن ذلك يحتاج إلى ملايين السنين.

وقدم القاضي بعض النصائح للمواطنين عند وقوع الزلازل والتي نرصدها لكم كما يلي:

1- يجب على الإنسان حماية جسمه من سقوط أي شيء عليه عند حدوث الزلزال: «لو حصل زلازل دايمًا الواحد يحاول يحمي جسمه قدر الإمكان أو على الأقل رأسه بحيث ميقعش عليه خشب أو حديد».

2- النصيحة الأهم عند حدوث الزلازل هي النزول أسفل أي «ترابيزة» لحماية رأسه: «أسلم حاجة إنه يقعد تحت ترابيزة أو تحت أي مكان صلب يحميه من أي حاجة تقع على رأسه».

3- لا تحاول الجري على السلالم وغيرها «ميحاولش يجري ويتزحلق على السلالم أو ينط من البلكونة لأن ده خطر جدا».

4- الحرص على حماية الأطفال: «لو فيه أطفال يحاول يحمي الأطفال».

5- الحرص على عدم التدافع نظرًا لأن أغلب حوادث الوفيات في الحوادث تحدث بسبب التدافع.