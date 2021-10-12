البحوث الفلكية: زلزال كريت بقوة 4.6 ريختر.. شعر به سكان المدن الساحلية

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل جديدة حول حدوث هزة أرضية جنوب جزيرة كريت على بعد 314 كم شمال مرسي مطروح، مؤكداً أن المعهد لم يرصد وقوع أى خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأضاف «القاضي» في بيان له، أن الهزة الأرضية شعر بها سكان محافظة الإسكندرية وبعض مناطق القاهرة والمدن الساحلية، لافتاً إلى أن الهزة الأرضية حدثت بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر وخط العرض : 11.40 شمال وخط الطول: 44.22 شرقا والعمق 2.20 كم.