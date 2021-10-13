لميس الحديدي تستشهد بـ«ميكروباص الساحل» لنفي قرابتها بـ ناهد شريف.. «إيه اللي جاب القلعة جنب البحر»

استشهدت الإعلامية لميس الحديدي، بالواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«ميكروباص الساحل» وهي الشائعة الأشهر على مدار الأيام الماضية، لنفي الشائعة المتداولة حول كونها ابنة الفنانة الراحلة ناهد الشريف، ورغم عدم وجود صلة بين الأمرين، إلا أنَّ الإعلامية اتخذت من الحادثة سبيلاً ومخرجًا لقطع كل ما يدار حول علاقتها بالفنانة الراحلة، وكأن لسان حالها «الكلام عن إن أمي ناهد الشريف زيه زي شائعة ميكروباص الساحل الغارق».

الإعلامية لجأت للربط بين شائعة انتسابها للفنانة الراحلة والميكروباص، كوسيلة جديدة في سبيل نفي الشائعة التي تلاحقها منذ سنوات، معتبرة نفسها «نموذج فج للتعرض للشائعات»، قائلة: «أنا عندي شائعة مش عارفة أتخلص منها، وهي إن والدتي الفنانة ناهد شريف، أنا مش عارفة أقنع الناس إزاي بده، أحط شهادة ميلادي أو أحط صورة والدتي».

لميس الحديدي: أنا من عائلة محافظة جدًا

لميس الحديدي أكّدت خلال تقديم إحدى حلقات برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، أنَّها خرجت في أكثر من مناسبة لنفي كل ما يُقال بشأن قرابتها للفنانة الراحلة، مشددة على أنَّها «من عائلة محافظة جدًا»، ورغم ذلك إلا أنَّ هذه الشائعة مشهورة إلى حد أن أي شخص يجري بحثًا عبر الإنترنت عن «والدة لميس الحديدي» تظهر له على الفور صورة الفنانة ناهد الشريف، حسب قولها.

رجاء الجداوي كانت تداعب والدتي وترحب بها قائلة: أهلا مدام ناهد شريف

وأكملت الإعلامية: «أمي مش ناهد الشريف، ووالدتي دائمًا تطلب مني نفي تلك الشائعة، ده كلام فارغ، وبعمل كدا رغم إننا اتعودنا في شغلنا مننفيش كلام لا يليق نفيه، موضحة أنَّها ليست الشائعة الوحيدة التي لاحقتها، فسبق أنَّ قيل إن أسرتها وجدتها أمام باب أحد المساجد، لافتة إلى أنَّ الفنانة الراحلة رجاء الجداوي كانت تداعب والدتها حينما تقابلها وتقول لها «أهلا مدام ناهد شريف».

واشتهرت الفنانة الراحلة ناهد الشريف بأدوار الاغراء التي قدمتها في فترة السبعينات، حيث قدمت أدوارًا أثارت الجدل مثل دورها في فيلم «ذئاب لا تأكل اللحم»، الممنوع من العرض، قبل وفاتها متأثرة بسرطان الثدي عن عمر ناهز 39 عامًا.

فيما كانت واقعة «ميكروباص الساحل الغارق»، الأبرز على طاولة أحداث الأسبوع الماضي، وهي الواقعة التي نفت مصادر أمنية، حدوثها بالأساس، مؤكّدة أنَّه ليس هناك أي أثر لسقوط سيارة في نهر النيل من خلال أعمال البحث المكثفة التي أعقبت تلقي شرطة النجدة بلاغًا بالواقعة، ما تبعه حالة من الاستنفار الأمني من قبل شرطة الإنقاذ النهري، التي انطلقت للبحث عن الميكروباص الغارق عن طريق غواصين وأدوات غوص متعددة، لكنها لم تصل إلى أي نتائج تؤكّد صحة البلاغ على مدار ما يقرب من 48 ساعة من تحريره؛ من قبل أحد الأشخاص الذي اتصل هاتفيًا بشرطة النجدة، وأبلغ بسقوط ميكروباص محمل بالركاب في نهر النيل.