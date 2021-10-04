لميس الحديدي ساخرة من تعطل تطبيقات التواصل: «إقفل الراوتر وافتحه»

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على العطل المفاجئ، الذي أصاب عددا من تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، اليوم الإثنين، موضحة أنها توقعت في البداية أن يكون هناك مشكلة في الإنترنت المنزلي الخاص ببيتها، قبل أن تكتشف بأن هناك عطل في تلك التطبيقات.

لميس الحديدي مازحة بعد عطل تطبيقات مواقع التواصل: «أقفل الراوتر وافتحه»

ومازحت «لميس»، خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، مشاهديها حول هذا الشأن، قائلة: «في الأول بصراحة تخيلت إنها مشكلة عندنا في البيت في الإنترنت، وقعدت أصرخ إقفل الراوتر وافتحه، شد الفيشة وحطها، ده العادي اللي بنعمله دايما، أتاري الراوتر الكبير أوي اللي في العالم هو اللي بايظ».

وأوضحت الإعلامية، أنه حتى الآن لم يستطيع أحد أن يستوعب ماذا حدث وأدى إلى هذا العطل، ساخرة من جديد من نفس الأمر: «هنج بقى، اتقطع الكبل، باظ الرواتر، حصل اختراق، محدش فاهم حاجة».

لميس الحديدي: حتى الآن لا يعرف أحد ماذا حدث

وأكدت الإعلامية، أنه حتى هذه اللحظة لا أحد يعرف ماذا حدث لتلك التطبيقات، أو متى ستعود هذه التطبيقات إلى العمل من جديد، منبهة أن هذا العطل سبق وأن حدث عدة مرات كان من بينها في أبريل من عام 2020، ولكن لم يتخطّ الأمر حاجز الساعة تقريبا.

ولفتت «لميس»، إلى أن السؤال الأغرب في هذا الشأن، يتمثل في، هل العالم بأجمعه يستخدم سيرفر واحد؟

وكانت العالم قد تفاجأ بتعطل تطبيقات «فيس بوك، إنستجرام، وواتساب»، وهو ما نتج عنه سقوط بقيمة أسهم شركة فيس بوك بقيمة 6% حتى الآن.

وردا على ذلك، اعتذرت شركة «فيس بوك» عن هذا العطل، ونبهت إلى أنها تعمل على حلها في أقرب وقت، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنهم يواجهوا ظروفا صعبة في حلها.