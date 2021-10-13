«الصحة» تحذّر الأطفال والحوامل من استنشاق دخان «السجائر والشيشة»

تواصل وزارة الصحة والسكان، تقديم خدماتها المختلفة للمواطنين عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، تنفيذا لدورها التوعوي داخل المجتمع المصري، وتقديم النصائح المختلفة بشأن الفيروسات والأمراض، لتوعية المواطنين بخطورتها، وتوضيح الآثار الجانبية التي قد تلحق بالأشخاص الآخرين جراء ممارسة بعض الأفعال التي تؤثر سلبا على صحة الأفراد الملازمين لهؤلاء، وذلك ضمن أجندة وزارة الصحة والسكان وتنفيذا لرؤية مصر 2030.

خطورة استنشاق الأطفال والحوامل دخان الشيشة والسجائر

ونشرت وزارة الصحة والسكان، منشورا عبر صفحتها على فيس بوك، حذّرت فيه السيدات الحوامل والأطفال من استنشاق دخان السجائر الإلكترونية أو العادية، أو الدخان الصادر من الشيشة، وأوضحت الآثار الجانبية التي تحدث لهم نتيجة استنشاق الدخان الصادر من الأشخاص المدخنين.

مخاطر استنشاق الدخان للحوامل والأطفال

وكشفت وزارة والصحة والسكان، عن مخاطر استنشاق الأطفال والحوامل الدخان، وهي كما يلي:

- تعرض الحوامل لدخان التبغ يتسبب في انخفاض وزن المولود عند الولادة، ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالمشكلات الصحية وصعوبة التعلم عند الطفل.

- استنشاق الأطفال والرضع لدخان التبغ الصادر من الآباء المدخنين يزيد لديهم مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ وانخفاض النمو البدني، والإصابة بسرطان الأطفال.

- تعرض الأطفال لدخان التبغ يتسبب في إصابتهم بأمراض تنفسية مزمنة، مثل «الربو، عدوى الأذن، وانخفاض وظائف الرئة».

- يصاب الأطفال من الأمهات المدخنات بمزيد من النوبات القلبية المرضية التنفسية.

- تدخين الآباء في المنزل يتسبب في إصابة الأطفال بالالتهاب الرئوي، والتهاب القصبة الهوائية.

المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنّ التدخين يضعف قدرات ‏الرئتين، ويزيد خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، وصعوبة ‏تصدي الجسم لفيروسات كورونا وغيرها من الأمراض ‏التنفسية، فضلا عن أنّ المدخنين ‏يتعرضون أكثر من غيرهم لخطر تسجيل نتائج صحية ‏وخيمة والوفاة، حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).‎