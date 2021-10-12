أستاذ أوبئة: ذروة كورونا بعد أيام.. و4 فئات أطفال مستثناة من التطعيم

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن ذروة الموجه الرابعة من فيروس كورونا في مصر من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل، ومن المتوقع ارتفاع عدد الإصابات اليومية من فيروس كورونا بين المواطنين خلال فترة الذروة التي من المقرر أن تستمر لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن استمرار الذروة وارتفاع معدل الإصابات اليومية يؤثر سلبا على الوضع داخل المجتمع خاصة مع بدء الدراسة على المستوى الجامعي وما قبل الجامعي.

وزارة الصحة تعمل على قدم وساق لتوفير الجرعات من لقاح « فايزر» للأطفال

وأضاف عنان لـ«الوطن» أن وزارة الصحة تعمل على قدم وساق لتوفير الجرعات من لقاح « فايزر» للأطفال من هم دون 18 عاما وطلاب المرحلة الثانوية سواء كانت الثانوية «العامة- الدبلومات الفنية- الأزهرية» حفاظا على صحة الأطفال والمعلمين والعمل على سير العملية التعليمية داخل المدارس والجامعات المصرية، موضحا أن تطعيم الأطفال مجرد مسألة وقت ومن المقرر تطعيمهم خلال الفترة المقبلة.

تعرف على الفئات المستثناة من لقاح كورونا

وأشار أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن هناك بعض الفئات من الأطفال أو الطلاب مستثناة من التطعيم وذلك حفاظا على صحتهم من الأعراض الجانبية عند أخذ لقاح كورونا، وهذه الفئات تتمثل في:

- الأطفال الذين يعانون من الحساسية المفرطة تجاه لقاح كورونا أو أي لقاح تم أخذه ويسبب لديهم بعض المشكلات الصحية.

- الأطفال المصابون بفيروس كورونا لا يحق لهم الحصول على لقاح كورونا خلال فترة الإصابة بفيروس كورونا.

- الأطفال الذين يعانون من سيولة الدم والجلطات الدموية لا يحق لهم الحصول على لقاح مباشرة دون الرجوع للطبيب المختص وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة قبل أخذ اللقاح.

- الأطفال الذين يعانون من أي أعراض للبرد أو أعراض طويلة المدى عقب الإصابة بفيروس كورونا لتجنب المضاعفات المصاحبة عند اخذ اللقاح.

ضرورة توفير مناخ صحي أمن لمساعدة الطلاب في سير العملية التعليمية

وحث «عنان» أولياء الأمور على ضرورة توفير مناخ صحي أمن لمساعدة الطلاب في سير العملية التعليمية ومساعدتهم على المذاكرة وذلك من خلال توفير الأطعمة والوجبات الصحية، بالإضافة إلى توفير مناخ صحي سليم يتمثل في توفير الأدوات ذات الاستخدام الواحد وتوفير الكمامات لهم لتبديل الكمامة خلال اليوم الدراسي، وبالإضافة إلى غسل اليدين بصورة مستمرة قبل الذهاب للمدرسة وأثناء اليوم الدراسي وعقب الخروج والانتهاء من اليوم الدراسي.