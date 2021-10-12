12 نصيحة للتخفيف من أعراض الموجة الرابعة لكورونا

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه من المتوقع أن تكون ذروة الموجة الرابعة من كورونا، منتصف أكتوبر الجاري، وسط استعدادات بكافة الخدمات اللوجستية في مستشفيات العزل، بالإضافة إلى توفير اللقاحات والأدوية المتعلقة ببروتوكولات العلاج التي أقرتها اللجنة العلمية لمكافحة الفيروسات؛ لتقليل الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا.

نصائح لتقليل أعراض الموجة الرابعة من كورونا

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، بعض النصائح لتقليل أعراض وانتشار الفيروس خلال الموجة الرابعة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة:

-الابتعاد مسافة آمنة عن الآخرين «متر واحد على الأقل» حتى خلال التحدث مع الآخرين الذين لم تظهر عليهم أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا.

- ارتداء الكمامة في الأماكن العامة خاصة الأماكن الداخلية أو عندما لا يكون هناك تباعد جسدي.

- حاول أن تقصد مساحات مفتوحة فيها تهوية جيدة.

- افتح النوافذ إذا كنت موجودا في مكان داخلي للحصول على تهوية جيدة.

- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

- استخدم محلول كحولي لتعقيم اليدين.

- خذ اللقاح عندما يأتي دورك.

- اتبع الإرشادات الخاصة عند أخذ اللقاح.

- الحرص على تغطية الأنف والفم بكوعك أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس.

- البقاء في المنزل إذا شعرت بالمرض.

- طلب الرعاية الطبية إذا كنت مصابا بالحمى والسعال وصعوبة في التنفس.

- الاتصال بالخط السخان المخصص من قبل وزارة الصحة والسكان للاستفسار عن أي شيء متعلق بفيروس كورونا أو اللقاحات المضادة للفيروس.

الصحة تطالب بضرورة التسجيل للحصول على اللقاح

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بضرورة التسجيل على موقع الوزارة للحصول على طلب لقاح كورونا والذهاب لمركز التطعيم في الموعد المحدد من قبل الوزارة للحصول على اللقاح، موضحة أن جميع اللقاحات التي توفرها الوزارة للمواطنين معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى أن الأعراض المصاحبة عند أخذ اللقاح لا تدعو للقلق أو الخوف وجميعها تزول خلال يومين على الأقل ولا تستدعي الذهاب للطبيب إلا عند الضرورة القصوى.