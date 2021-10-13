قاتلة خطيبها: يستحق الموت.. أفقدني عذريتي بالإكراه وفسخ الخطوبة

«كرم خطيبي كان صاحب أخويا وبيدخل بيتنا كتير، لكن تسبب في فقداني عذريتي وفجأة لقيته بيتهرب مني وفسخ الخطوبة فقتلته»، تلك الكلمات قالتها «صابرين» الفتاة العشرينية المتهمة بقتل خطيبها كرم فرغلي، 24 سنة، بمعاونة شقيقها أمام النيابة العامة التي أحضرتها من محبسها لجلسة تحقيق جديدة بتهمة القتل العمد ومواجهتها بتحريات المباحث التي أكدت على أن الفتاة كان دورها استدراج خطيبها الشاب بزعم التحدث معه في أمر هام؛ بعيدًا عن فكرة التراجع عن فسخ الخطوبة.

قاتلة خطيبها: كنت بدافع عن عرضي

تحدثت المتهمة بقتل خطيبها السابق في إمبابة بأنها كانت تدافع عن شرفها وعرضها لأن خطيبها تسبب في إلحاق ضرر بالغ بها وأنه اعتدى عليها جنسيًا بغير رضاها، وعندما رضخت له حتى فقدت عذريتها، فوجئت به يتغير في معاملته لها ويفتعل معها الخلافات حتى وصلت به الدرجة بأن اتهمها بأنها كانت على علاقة بشاب آخر يعرفه، ثم أخبرها بعد ذلك بفسخ خطوبتهما، الأمر الذي أصابها بحالة من الجنون فأسرعت إلى شقيقها وشرحت له ما دار بينها وبين خطيبها.

خطة الجريمة أعدتها فتاة وقتلت خطيبها

وأوضحت قاتلة خطيبها في إمبابة إنها اتفقت مع شقيقها على قتل خطيبها السابق كرم فرغلي، انتقامًا منه بسبب فقدانها عذريتها بعد أن فشلت محاولة اقناعه بالتراجع عن فسخ الخطوبة، فبدأت المتهمة في تنفيذ خطة الانتقام من خطيبها بالاتصال به وأخبرته أنها تود مقابلته للتحدث معه في أمر هام بعيدًا عن فكرة التراجع عن فسخ الخطوبة، وعندما وصل المتهم إلى المكان المحدد وجد كمينًا أعد له من قبل الفتاة التي اعتدت عليه بالضرب بمعاونة شقيقها الذي سدد له عدة طعنات قاتلة أودت بحياته، وعقب انتهاء التحقيق مع المتهمين أعادتهما الشرطة إلى محبسهما تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات لمدة 15 يومًا.

علاقة بشاب آخر

كانت أسرة المجني عليه اتهمت الفتاة وشقيقها بقتله عمدًا بعد أن فسخ خطوبته بها عندما اكتشف أنها تربطها علاقة بشاب آخر وتخرج معه وتقابله، وعندما أخبر أسرتها بما عرفه وقرر فسخ الخطوبة أعدت الفتاة وأسرتها خطة لقتله.