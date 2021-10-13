سقوط طائرة لبنانية في البحر ورئيس الوزراء يطلب مساعدة الجيش (فيديو)

أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط طائرة مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني من طراز «سيسنا 172» في البحر مقابل معمل سانيتا في منطقة حالات، وقيام قوات الأمن بالبحث عن شابين كانا على متنها.

الطائرة تابعة لنادي الطيران اللبناني

أجرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اتصالا بقيادة الجيش اللبناني وطلب إرسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن طائرة مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني سقطت في البحر مقابل «حالات» والبحث عن شابين كانا على متنها، كما طلب استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والإنقاذ، بحسب موقع لبنان 24.

عمليات البحث مكان سقوط طائرة مدنية مقابل شاطئ حالات#Lebanon24 pic.twitter.com/DuqdJz7Xld — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 13, 2021

من جهته، تابع وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، حادثة سقوط طائرة تدريب تابعة للنادي اللبناني للطيران في البحر، قبالة ساحل حالات.

وأعطى مولوي توجيهاته للدفاع المدني بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ في الموقع، وأوعز إلى قوى الأمن الداخلي للمشاركة في العملية.

ويتوجه مولوي بعد قليل إلى مكان وقوع طائرة التدريب، حيث سيتابع عمليات البحث والإنقاذ الجارية هناك، على أن يزور بعدها سراي جونيه حيث ستكون له كلمة، ويُذكر أن حادث مماثل وقع في شهر يوليو الماضي، حيث سقطت طائرة تدريب مدنية في بلدة غوسطا الكسروانية وقتل ركابها الـ 3.